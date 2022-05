Alianza Lima vs San Martín: Renato Rojas analizó a los ‘santos’ y confía en mantener la senda positiva en Liga 1

Renato Rojas habló del Alianza Lima vs San Martín y del momento de su equipo.

Alianza Lima se medirá esta tarde ante la Universidad San Martín en un encuentro válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. El estadio Alberto Gallardo será el escenario de un duelo en donde los ‘blanquiazules’ tratarán de ganar para seguir en la lucha por el título. En ese sentido, Renato Rojas rescató el buen nivel de su equipo en el torneo local y confía en seguir por esa senda positiva.

“Llegamos bien. Creo que acá en el torneo local tenemos una seguidilla de partidos que venimos ganando, así que creo que eso nos da la confianza a seguir sumando para poder pelear y meternos en los puestos de arriba”, señaló el defensa en una entrevista para las redes sociales del mismo club.

Y es que los ‘íntimos’ a este duelo tras haber encadenado cuatro victorias consecutivas: 1-0 a UTC, 4-1 ante Universitario, 2-1 contra Cantolao y 5-2 con Carlos Stein. De esta forma, lograron salir de los puestos bajos de la tabla para mantenerse en una posición expectante de lo que suceda con los primeros lugares. Se ubican en la décima casilla con 17 puntos, a 9 del líder Sport Huancayo, por lo que un triunfo incluso les servirá para el puntaje de la tabla final del Acumulado de cara al Clausura.

Los 'blanquiazules' llegan a este partido luego de vencer de local por 5-2 a Carlos Stein y de empatar con Colo Colo por Copa Libertadores. | Foto: Alianza Lima.

Ahora, enfrente tendrá a un cuadro ‘santo’ necesitado por los puntos debido a su crítica posición (penúltimo con 7 puntos). De ahí que sea un rival de peligro, algo de lo que Rojas es consciente. “Sabemos que San Martín es un equipo que siempre es complicado. Tiene buenos jugadores. Es un equipo que siempre trata de jugar bien, entonces creo que va a ser un partido bien luchado”, comentó.

El elenco de Santa Anita empezó tarde su preparación para el campeonato nacional. De hecho, la resolución del TAS resolvió a su favor cuando todo parecía que iban a jugar la Liga 2. Por tal motivo, las contrataciones y la pretemporada la realizaron sobre la hora, lo cual explica los 2 encuentros ganados y 1 empatado.

OBJETIVO DEL EQUIPO

Evidentemente, la escuadra ‘victoriana’ se encuentra lejos de los primeros lugares, pero el ‘Tato’ espera que puedan mantener su alto nivel para levantar posiciones. “El objetivo del equipo es seguir sumando victorias y puntos. Poder colocarnos en una mejor posición. Si bien es cierto que no comenzamos bien, creo que ahora estamos demostrando que podemos sacar el equipo adelante y esa confianza creo que la tenemos todos”, aseguró.

Ahora, el equipo de Matute cuenta con un factor clave a su favor: jugarán sus próximos partidos en Lima: de visita ante San Martín (San Martín de Porres) y Municipal (Villa El Salvador), mientras que de local contra César Vallejo y Cienciano. “Es un factor que nos conviene para no estar viajando y poder tener una recuperación adecuada para estos partidos. También para poder pelear los puntos que podemos ganarlos acá”, declaró.

ACTUALIDAD FUTBOLÍSTICA DE ROJAS

Por último, se refirió a su buen momento futbolístico que viene atravesando, con bastante participación en el once titular. “Me siento bien por venir jugando, estar con partidos encima. Creo que eso me hace poder confiar mucho más en mí. Creo que la confianza que me da el ‘profe’ como todos mis compañeros es algo que me ayuda para demostrar dentro del campo las cualidades y las cosas que puedo hacer bien”, dijo.

Desde el compromiso ante UTC en la fecha 9, el técnico Carlos Bustos empezó a utilizar a Rojas como parte del once titular. Y si bien su puesto inicial es defensa central, ha alternado como lateral derecho e incluso por la izquierda, lo cual ha favorecido al equipo en la suma de puntos y mejor funcionamiento colectivo. Ha sabido adaptarse a las 2 posiciones y con rendimientos destacados.

El defensa peruano habló sobre este encuentro y resaltó la senda positiva de su equipo de los 'íntimos'. | Video: Alianza Lima

