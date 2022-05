Sergio Peña habló de su miedo con la selección peruana y por qué su nivel cayó en las últimas fechas

El volante fue formado en Alianza Lima y en el Perú también jugó en la Universidad San Martín. Foto: selección peruana.

Sergio Peña fue fundamental para algunos resultados positivos en las Eliminatorias Qatar 2022, pero no siempre estuvo en su mejor nivel con la selección peruana y en otros encuentros pasó desapercibido. El hoy volante del Malmö FF de Suecia contó en una reciente entrevista los detalles de su bajo nivel en las últimas jornadas . Además, habló de los miedos que tiene para lo que se viene.

El exAlianza Lima reconoció que su juego no fue el mismo y explicó las razones. “En las últimas fechas que no estuve tan bien, tuve lesiones. Perdí mucha confianza, no futbolísticamente, pero si físicamente . Sentía alguna molestia y me daba miedo arrancar, fue un tema psicológico”, comentó en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Además, confesó que siempre está pendiente de la ‘blanquirroja’ y su miedo de algún inconveniente que lo margine de las convocatorias. “En mi día a día estoy pensando al 100% en la selección. Existe el miedo de que haya alguna lesión porque todo puede pasar”, expresó.

En el 2022, Sergio Peña ha sumado 12 partidos, de los cuales cinco fueron con la ‘bicolor’ entre amistosos y duelos por Eliminatorias Sudamericanas. Fue titular ante Uruguay y Paraguay en las últimas fechas, pero no rindió lo que se esperaba y en el primer partido fue cambiado al finalizar el primer tiempo, mientras que en el segundo a los 65 minutos.

En el marco de sexta fecha de la Liga de Suecia, fue titular y jugó todo el cotejo en el empate 0-0 ante el actual líder (16) de la tabla, Hammarby IF. El equipo que viste de celeste ahora marcha en la cuarta posición de la tabla con doce puntos sin derrotas hasta el momento (tres victorias, tres empates).

En su próximo duelo, el Malmö FF jugará este sábado 7 de mayo de local ante el Mjällby por la séptima jornada del torneo. El partido arrancará a las 10:30 a.m. (hora peruana) en el estadio Swedbank, que tiene capacidad para 24 mil personas y donde seguramente el exSan Martín volverá a sumar minutos en cancha.

El volante del Malmö FF de Suecia fue titular y jugó los 90 minutos en el último partio de la liga de Suecia. VIDEO: Movistar Deportes.

PEÑA HABLÓ DE LA VEZ QUE QUEDÓ FUERA DEL MUNDIAL

En Rusia 2018, Sergio Peña se quedó fuera en último momento por la reintegración de Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ estuvo apunto de quedarse excluído, pero finalmente fue habilitado por el TAS, aunque no jugó en óptimas condiciones.

“Para el Mundial de Rusia me tocó vivir un momento bastante complicado y que no me lo esperaba, pero en ese momento era muy joven y estaba convencido que iba a tener una oportunidad más. El ‘profe’ me dijo que debía tomar una decisión y lo que él había decidido es que yo quede fuera. Cualquiera podía ser y me tocó a mí ”, comentó.

SERGIO PEÑA EN ELIMINATORIAS QATAR 2022

En las últimas Eliminatorias Sudamericanas, el exAlianza Lima jugó nueve partidos y aportó con dos tantos (ante Chile y Bolivia). Nunca completó un cotejo, fue cambiado en ocho e ingresó en uno a falta de tres minutos para que acabe el partido (empate 2-2 ante Paraguay, primera fecha).

Probablemente uno de los mejores partidos que jugó fue en la victoria 2-0 de Perú sobre Chile en el estadio Nacional. El mediocampista fue clave para la posesión del balón y los pases en profundidad para generar peligro. Además, fue autor del tanto definitivo ante Claudio Bravo.

El exAlianza Lima jugó nueve partidos en las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: FPF.

