¿Desde qué hora y hasta cuándo no se podrán realizar transferencias interbancarias?

La cámara de Compensación electrónica anunció que desde hoy, viernes 6, hasta el lunes 9 de mayo se suspenderan las transferencias interbancarias inmediatas, debido al mantenimiento que se realizará en la plataforma.

El servicio afectará a todos los bancos, cajas, financieras y otras entidades desde las 3:00 p.m. de hoy hasta las 8:30 a.m. del lunes 9, por ello Christine Mur, vocera de la Cámara de Compensación Electrónica explicó que esta actualización se da debido al crecimiento de las transferencias interbancarias inmediatas y que se migrará a una plataforma más potente y veloz.

Indicó además que no será posible registrar de manera inmediata las transferencias ni pagos que se realicen entre entidades bancarias distintas.

Es así que cualquier pago hecho por transferencia que se haga de un banco a otro después de las 3 de la tarde será registrado recién después del lunes 9 a las 8:30 de la mañana, cuando se restablezca la operatividad de la plataforma.

¿QUÉ OPERACIONES NO PODRÉ REALIZAR?

- Personas que tienen previsto hacer una transferencia entre cuentas de dos bancos distintos entre mañana y el lunes.

- Personas que tienen una tarjeta de crédito asociada a un banco cuya fecha de pago es entre el 6 y 9 de cada mes, y suelen pagarla a través de una cuenta de otro banco.

- Personas que tienen un crédito con un banco cuya fecha de pago es entre el 6 y 9 de cada mes, y normalmente lo pagan con una transferencia de otro banco

Se indicó además que en caso se realicen los pagos durante las horas y días de suspendido el servicio de transferencias interbancarias, estas no se tramitarán hasta la fecha que se reanude el servicio y puede implicar intereses bancarios por pagos fuera de fecha.

TRANSFERENCIAS DE UN MISMO BANCO

Si los pagos y transferencias son desde el mismo banco, estos seguirán siendo inmediatos, sin interrupción, pero la CCE instó a los usuarios a tomar sus precauciones para evitar futuros reclamos.

De otro lado, los servicios de Yape y Plin funcionarán con normalidad y se recomendó estas plataformas para realizar pagos inmediatos.

¿QUÉ SON LAS TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS?

Este servicio bancario, en los últimos años, se ha convertido en una de las maneras más rápidas y seguras para transferir dinero a otras personas y entidades. Además de realizar pagos de tarjetas, créditos o recibos, así como depósitos, haberes, CTS, entre otros.

Esta herramienta ha permitido que el usuario bancario se digitalice y no tenga la necesidad de trasladarse hasta el banco con grandes sumas de dinero para depositar.

Los bancos cuentan con dos tipos de transferencias interbancarias:

- Transferencia interbancaria diferida: Se toma en cuenta la hora en la que se hace el movimiento y la operación dependerá de la hora en la que se concrete hacia la cuenta de destino. El importe máximo para este tipo de transferencia es de hasta S/ 310.000 o US$ 60.000.

- Transferencia interbancaria inmediata: Este tipo de operaciones ocurren al instante y podría no demorar ni un minuto. Son 16 bancos los que brindan este servicio y solo te permite solo transferir el importe máximo de S/ 30.000 o US$ 10.000 en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

