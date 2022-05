Paulo de la Cruz aconsejó a Piero Quispe: “Que no siga las redes sociales cuando las cosas van mal”

El delantero debutó en el 2021 con Universitario.

Al igual que Piero Quispe, Paulo de la Cruz debutó con 18 años en Universitario y fue una de las grandes promesas del fútbol peruano. Pero con el pasar del tiempo fue ‘desapareciendo’ en el plantel de Ate y tuvo que buscar otro aire en Atlético Grau de Piura. Hoy es el ‘10′ de su equipo y aconseja a la ‘joya’ de los ‘merengues’.

Primero, el jugador ‘albo’ contó que ya conocía al habilidoso volante de 20 años. “A Piero Quispe lo conozco del barrio. Hemos ‘pichangueado’ juntos. Lo felicité cuando hizo su debut, cuando marcó su primer gol. Él sabe las condiciones que tiene. Hace poco hablé con él para su camiseta, tiene muchos hinchas acá (Piura). Tuve una conversación con él, siempre deseándole todo lo mejor”, reveló en Willax TV.

Luego le cambió la mirada y confesó qué fue lo que pasó cuando estuvo en la escuadra estudiantil y aprovechó para aconsejar a Piero Quispe. “ Le podría aconsejar que no le pare mucha bola a las redes sociales cuando las cosas van mal. Eso influyó mucho en mí” , expresó.

Ambos jugadores se encontraron en la fecha 12 y los dos mostraron su gran talento con la pelota. Sin embargo, en esta ocasión el que creó más peligro, faltas a favor y ocasiones, fue Paulo de la Cruz, que poco a poco viene recuperando su mejor nivel y demostrando por qué lo catalogaron como promesa.

Universitario de Deportes sumó 20 unidades tras la victoria ante Atlético Grau de visita y se ubicó a cinco puntos del líder Alianza Atlético de Sullana (25), rival que enfrentará este sábado 7 de mayo desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental en la jornada 13 de la Liga 1. De ganarle, apretará más la tabla de posiciones del Torneo Apertura y beneficiaría a Sport Huancayo, que con una victoria puede tomar la punta.

Por otro lado, los piuranos, con menos opciones en el campeonato tras quedarse con 17 puntos, jugarán Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao el mismo día, pero desde la 1:15 p.m. Recordemos que los ‘rosados’ necesitan sumar para salir del fondo de la tabla.

El exdelantero de Universitario fue catalogado como una de las promesas del club, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo. VIDEO: Willax Deportes.

MOMENTO DE PIERO QUISPE

Piero Quispe es el único jugador Universitario que ha estado presente en todos los partidos de la temporada, incluyendo los duelos por la segunda fase previa de la Copa Libertadores. En total suma 14 cotejos con 1661 minutos disputados. Por el momento se le ha negado el gol, pero lleva una asistencia (victoria 2-1 ante Ayacucho FC). El volante es vital en la ofensiva del cuadro ‘crema’ y se pone el equipo al hombro cuando más lo necesita.

Hace poco contó que desea jugar en Boca Juniors de Argentina y siente que está cerca de la ‘blanquirroja’. “Aún no he ganado nada, voy paso a paso. Nunca pensé que a mis 20 años sería titular en el club del cual soy hincha. Mi sueño es jugar afuera algún día, me gustaría en Boca Juniors. Creo que me falta mejorar algunas cosas pero no estoy tan lejos de la selección. Christian Cueva es mi referente” , comentó.

El joven futbolista debutó en marzo del 2021, cuando Universitario de Deportes cayó por 3-1 ante la Academia Cantolao. El futbolista ingresó en los últimos siete minutos de juego por Jorge Murrugarra.

Piero Quispe es parte de la agencia de futbolistas Teamtalents, que también tiene entre sus filas a Leonardo Rugel.

SEGUIR LEYENDO