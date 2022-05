Congresista Pasión Dávila asegura no entender por qué retiraron su propuesta de adelanto de elecciones: “Fue una sorpresa”

El congresista no descarta volver a presentar la propuesta. Foto: Congreso.

El congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, se mostró sorprendido ante el retiro de su propuesta de recortar el mandato presidencial y congresal, a fin de que se pueda dar un adelanto de elecciones generales.

Mientras conversaba con la prensa, antes de su ingreso a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), comentó que lo que más llamó su atención fue que esta iniciativa había sido firmada por siete congresistas de su partido, incluido el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón.

“Yo presenté las firmas correspondientes de todos los congresistas, como dice el reglamento [del Congreso]. Y al final fue una sorpresa: la retiraron [su firma] y más sorprendente fue cuando la retiró el vocero del partido”, comentó. “No lo entiendo por qué, cuál será la razón, porque el viernes ya no nos hemos encontrado con ellos [congresistas de su bancada]. Entonces, yo también quedé sorprendido”, añadió.

Asimismo, Dávila señaló que se enteró del retiro de su propuesta mediante un correo del Congreso, aunque no descarta que esta iniciativa se vuelva a presentar más adelante.

PROYECTO FUE RETIRADO POR PERÚ LIBRE

Por su parte, el congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, informó a RPP Noticias que el proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal presentado por su colega de bancada Pasión Dávila, fue retirado.

“Inicialmente el proyecto fue presentado por el congresista Pasión Dávila y algunos congresistas firmamos a fin de que pueda evaluarse la posibilidad de la presentación del proyecto; sin embargo, esto fue retirado ayer en horas de la noche”, indicó.

Waldemar Cerrón | Foto: Agencia Andina

Por otro lado, la congresista oficialista Katy Ugarte informó que el denominado bloque magisterial de esta bancada aún no decide su posición respecto a la posibilidad de adelanto de elecciones generales y congresales.

“Todos los congresistas tenemos el derecho de presentar proyectos de ley, por lo tanto, estas son solo iniciativas legislativas, que luego de presentadas, pasarán a una determinada comisión, en donde serán analizadas y debatidas. Entonces, este proyecto de ley que propone el adelanto de elecciones generales será analizado y debatido”, indicó.

“Quiero dejar en claro que el bloque magisterial no ha acordado su posición sobre el tema de adelantar las elecciones generales. Yo, en lo personal, no me aferro a ningún cargo, pues tengo más de 30 años de servicio al país en el magisterio y siempre he vivido de mi trabajo”, agregó.

PRESENTAN PROYECTO NUEVAMENTE

Susel Paredes, congresista no agrupada, decidió presentar nuevamente y de manera formal el proyecto de adelantar las elecciones presidenciales y congresales para este 2023.

Según el Proyecto N.° 01918/2021-CR, el presidente y la vicepresidenta concluirían su gestión en el Poder Ejecutivo el 28 de julio de 2023. En el caso de los congresistas, la norma establece que sus funciones terminarían dos días antes; quiere decir, el 26 de julio del mismo año.

En ese sentido, Paredes, promueve este proyecto para que las elecciones generales se realicen el próximo 23 de marzo de 2023, a fin de que los peruanos puedan elegir a sus nuevos representantes del Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, asegura que la falta de “capacidad para gobernar”, “los presuntos vínculos con la corrupción y los problemas sociales en el país”, son elementos para que su proyecto sea aceptado.

“Las insuficientes respuestas de sus principales voceros, ante las críticas y denuncias sobre presuntos actos de corrupción, han terminado por generar un clima de desconfianza general, tanto en el mismo Gobierno como en el Congreso de la República”, se lee en el proyecto.

SEGUIR LEYENDO