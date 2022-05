San Juan de Lurigancho: Empresario se negó a pagar cupos de extorsión y delincuentes le incendian casa

Delincuentes incendian casa de empresario gastronómico que se negó a pagar cupos | VIDEO: América Tv

“Si me bloqueas o te resistes, comienzo a volar cabezas”, así iniciaron las amenazas por WhatsApp, con videos y mensajes al empresario gastronómico, Javier Vargas, quien denunció ser víctima de extorsión por parte de un grupo de delincuentes que incendiaron su vivienda luego que se negara a pagar grandes sumas de dinero por el funcionamiento de sus restaurantes, en San Juan de Lurigancho.

“No pensé que me tocaría a mí. No pensé que esto sería real a raíz de extorsiones desde hace mucho tiempo que no lo quise denunciar, pero que en este momento sí lo hago público por defensa de mi emprendimiento de más de treinta años, en defensa de mi familia, de mis hijas”, dijo preocupado el empresario Javier Vargas.

La víctima recordó que en el mes de febrero fue asaltado otro de sus locales de Huaral. “Asaltaron a ocho trabajadores. Se llevaron todo. Hicieron una mudanza total. Más de 150 mil dólares (en pérdidas)”, relató.

“Voy a quemar su restaurante, Javier. Te invito a un diálogo”, señalaba una advertencia que los extorsionadores le enviaron hace unos días y que Vargas decidió pasar por alto. Luego las amenazas llegaron por celular con videos y fotografías de armas, pero optó por bloquearlos.

“Problemas has querido, problemas vas a tener”, se escucha en un video enviado al dueño de varias cebicherías en Lima. En las imágenes aparecen pistolas que son rastrilladas por los extorsionadores y alrededor se ve balas en el piso y latas de cerveza.

INCENDIO

Javier Vargas se encontraba en uno de sus negocios cuando recibió el aviso que su casa se estaba incendiando y al llegar al lugar el fuego ya había consumido gran parte de la vivienda de dos pisos. Este siniestro ocurrió aproximadamente a las seis de la tarde cuando su esposa e hijas se encontraban en el primer nivel. “Aquí tenía mi computadora, mi televisor, mi ropa. Era el lugar donde pienso qué tengo que hacer todos los días”, indicó.

Además, pidió al ministro del Interior, Alfonso Chávarry y al general de la PNP que lo apoyen con la seguridad que se necesita en el distrito, donde se registra un alto número de bandas dedicadas a la extorsión y asaltos a mano armada.

“Hago un llamado al general de la policía y al ministro del Interior para que se investiguen hasta las últimas consecuencias, porque estamos expuestos todos. No voy a ceder a la delincuencia. Tengo principios, valores que mostrar a mis hijas y en defensa de eso voy a seguir difundiendo nuestro plato bandera que es el ceviche”, declaró después de constatar que el incendio había consumido el segundo piso de su vivienda. Afortunadamente, el siniestro no dejó víctimas mortales.

“Gracias a Dios no hubo daños personales, pero lo que queda es el daño emocional, psicológico porque realmente no sé cómo seguir día a día”, expresó.

Javier Vargas es un reconocido empresario gastronómico de San Juan de Lurigancho y actual presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú (ARMAP) que agrupa a cocineros, mozos, bartenders y empresarios que buscan promover la economía del sector gastronómico, además es dueño de la cadena de cevicherías Piscis con 11 locales en todo Lima, un imperio que ha logrado en 30 años de arduo trabajo.

