María Antonieta Alva pide a Pedro Castillo renunciar y tilda de ‘mamarracho’ al proyecto de Asamblea Constituyente

María Antonieta Alva speaks during an interview in Lima on Jan. 27, 2020.

La exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, conversó con el diario El Comercio sobre los temas más criticados en la política peruana, desde el lado económico mencionó que lo más responsable que puede hacer el presidente Pedro Castillo en estos momentos es renunciar, esto debido a la propuesta que han tenido varios congresistas sobre acortar el mandato únicamente del presidente.

“Lo he visto (…), creo que un congresista de Perú Libre. Honestamente, creo que lo más responsable por parte del presidente Castillo es renunciar”, comentó.

Con respecto a la creación de una nueva Asamblea Constituyente, proyecto presentado por el gobierno de Pedro Castillo, la economista consideró que no sería un ‘mamarracho’ si es que viniera de una verdadera vocación de poner en agenda un cambio responsable.

“Creo que es perfectible. Hay temas que se pueden revisar, como la interacción de los poderes […] Si este proyecto viniera de una verdadera vocación de poner en agenda un cambio responsable no sería el mamarracho que han presentado, que incluso es un plagio. Claramente este proceso está totalmente trastocado por hacer una cortina de humo. Creo que sí hay espacio para cambios responsables, pero no de esta manera”, aseguró.

“Es evidente que algunos mercados que tienen concentración no necesariamente juegan limpio para el consumidor, pero eso es a través del Indecopi. En general, creo que todo nuestro sistema de regulación es muy malo desde la educación superior, Indecopi. Tenemos pésimos reguladores ”, dijo.

Además, Alva considera que desde el punto de vista económico, el referéndum pone en riesgo la “verdadera agenda de cambio responsable.

“Sobre el gasto, y esto te lo digo con mi cabeza de directora general de Presupuesto Público, nuestras elecciones municipales están presupuestadas. Eso no nos va a costar adicional. Lo que me preocupa es que este proceso tan mal manejado pone en peligro la verdadera agenda de cambio responsable. No creo que la Constitución no sea perfectible. Por ejemplo, quizás [se podría] dar autonomía constitucional al Indecopi. Que Indecopi sea [como] el Banco Central”, añadió.

Alva aseguró también que durante el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra estuvieron ejerciendo cargos públicos personas con experiencia en el sector, además, sostuvo que no solo se refiere a este Gobierno el que cuenta con ellos, sino también a pasados.

“Muchos de los ministros del Gabinete en que participé venían de las canteras del sector público. Siempre hago la comparación, al sector privado nunca se le va a ocurrir poner como gerente general a alguien que no tenga ninguna experiencia en el rubro. No lo digo solamente por este Gabinete. También hemos tenido gobiernos pasados que traen gente del sector privado a veces sin ningún tipo de experiencia [en el sector público]. Creo que el funcionario público está entrenado para defender los intereses del país y el interés público. Siento que hay que personas que vienen de los gremios, desde el sector privado más desarrollado, hasta el conjunto informal de colectivos o transportistas. Hay un profundo conflicto de interés”, dijo.

“Es la primera vez que no trabajo en el Estado. No tenemos una carrera (los funcionarios públicos) y sí, es un error no poner gente con experiencia en el Estado, pero esto ha pasado en gobiernos pasados”, aseguró.

Por otro lado, hace algunos meses, se propuso pasar SERVIR de la PCM al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En ese sentido, el proyecto tiene como objetivo que el cambio permita optimizar la eficiencia de la gestión pública. Servir, al estar adscrito a la PCM, asume la calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Ante ello, para Alva no es una decisión correcta y que “nadie le ha dado prioridad”.

Foto: Composición | Andina

“Por supuesto que no es una decisión correcta, pero quiero poner algo sobre la mesa. SERVIR existe hace una década y ningún gobierno le ha tomado la suficiente importancia […] Ahora me parece muy bien que la gente quiera defender a SERVIR, pero seamos honestos, SERVIR ha estado ahí y nunca nadie le ha dado la prioridad. No solamente me parece un despropósito lo que se quiere hacer ahora, sino que también todo lo que habíamos avanzado en la carrera pública magisterial, los enormes esfuerzos para implementar una carrera meritocrática con evaluaciones de desempeño, creo que también están parados”, afirmó.

Además confirmó que esta medida es populista. “También desde el Congreso. Uno de los temas donde creo que hay que avanzar de manera más contundente es Indecopi. Si tienes una verdadera motivación, si te preocupa el abuso de la posición de dominio, [si te preocupan] los monopolios, presentas un proyecto de ley para fortalecer el Indecopi […] y no mandas este proyecto de ley sin pensar, [eso] es para desviar un poco la agenda. Es lo que siento que ha pasado con el proyecto de ley de la Asamblea [Constituyente]. No está motivado por un verdadero afán de cambio, es un manotazo de ahogado del Gobierno. Es un proyecto que no va a prosperar [sonríe], pero es un manotazo para cambiar la agenda pública de Karelim y todos los escándalos que estamos viendo”, comentó a El Comercio.

SOBRE ÓSCAR GRAHAM Y LA GESTIÓN ACTUAL DEL MEF

La exministra de Economía considera que el actual titular de la cartera económica, Óscar Graham, se encuentra solo, debido aque los otros ministros también son responsables de regular temas importantes para complementar al MEF.

“Uno cuando es ministro de Economía es el responsable de la política económica, pero los ministros de sectores productivos que también regulan mercados o que regulan temas tan importantes como el laboral, tienen que jugar en pared, tienen que estar alineados. Acá lo que se ve […] es que no están jugando en pared y eso, por supuesto, afecta la capacidad del MEF”, opinó.

Lo compara con el exministro Pedro Francke, ya que considera que a Graham le han hecho más “jugadas terribles” mientras estaba ejerciendo como ministro por los proyectos de ley mandados sin su aprobación.

“Es gravísimo cómo se ha roto la institucionalidad. Cuando era ministra, ibas al Consejo de Ministros con los dispositivos legales ya validados por todas las áreas técnicas […] Me parece gravísimo que un tema tan importante como un cambio de la Constitución no haya ido con consenso del Consejo de Ministros”, sostuvo.

“ Creo que Pedro Francke era un ministro que tenía convicciones políticas mucho más fuertes que cualquier otro ministro de Economía durante muchos años. No creo que se hayan hecho cosas irresponsables durante su gestión ”, añadió.

Asimismo, no consideró que hubo un cambio ideológico grande en el MEF, ya que los equipos son los mismos y se tiene el mismo viceministro de Economía.

EXONERACIÓN DEL IGV DE LOS PRODUCTOS

La medida de la exoneración del IGV de los productos comenzó a regir desde ayer, 1 de mayo y ante ello, la extitular de la cartera de Economía la considera inoportuna, al igual que la exoneración del ISC (gasolina), ya que el Gobierno ha reaccionado ‘tarde’.

“Ya se sabía desde antes sobre esta presión inflacionaria que se venía. Me parece que han reaccionado un poco tarde. Y cuando reaccionas tarde, en vez de poner tú la agenda, la propuesta es reactiva. Creo que hay medidas más inteligentes, como un bono a las familias más vulnerables en el marco del SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares), la alimentación escolar, Qali Warma. Lo que preocupa con estas medidas que han aprobado es que […] van a ser un poco más difíciles de retirar”, dijo

“El MEF tendría que sincerar las cifras. Uno, para las expectativas de los agentes económicos, y dos, porque se viene el proceso de formulación del presupuesto”, añadió.

SEGUIR LEYENDO