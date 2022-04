Regidor Carlo Ángeles sobre omisión de información de Miguel Romero: “Es causal de tacha”

El alcalde Jorge Muñoz enfrenta una complicada situación luego de que el Jurado Nacional de Elecciones declarase fundada su vacancia; sin embargo, no es la única autoridad municipal cuestionada. El encargado de reemplazarlo en el cargo, Miguel Romero, habría omitido declarar su vínculo con empresas del sector inmobiliario y de construcción durante su postulación a finales del 2018. Sobre este caso, el regidor metropolitano, Carlo Ángeles se manifestó alegando que se trataría de una causal de tacha.

“Eso es interesante porque si esto se hubiese detectado en época electoral, esto hubiese sido causal de tacha y no habría podido asumir el rol de teniente alcalde”, señaló el regidor durante una conversación con el programa “Sálvese quien pueda”. Dado que la elección ya ha culminado y que las autoridades han asumido sus respectivos cargos, el proceso señalado no tendría cabida. “Hay algunas causales de tacha que rigen en el momento de la elección, pero no de manera posterior. Así que no es una causal de vacancia, pero sí de tacha (pero no puede presentarse porque está fuera de tiempo)”, agregó Ángeles.

Miguel Romero Sotelo, nuevo alcalde de Lima.

Sobre el actuar de Romero, próximo alcalde de Lima, el regidor señaló que debe responder a los cuestionamientos vertidos durante las últimas horas. “Si quiere legitimar su Gobierno metropolitano, necesariamente va a tener que hacer un sinceramiento a estas observaciones”, sentenció Ángeles.

Otros cuestionamientos que giran en torno a Miguel Romero están relacionados a los proyectos de habilitación urbana en Lurín, en una zona donde hay atracción en hacer un Reajuste Integral de Zonificación (RIZ) para cambiar su uso de suelo. Romero habría insistido con la medida a pesar de las opiniones técnicas que se mostraban en contra de la iniciativa.

MUÑOZ DENUNCIA

El anuncio de la vacancia de Jorge Muñoz de la alcaldía de Lima tomó por sorpresa a la ciudadanía, así como la denuncia que hiciera la autoridad destituida señalando que se le pidió diferentes sumas de dinero a cambio de salvarlo de la vacancia. “A mí se me pidió dinero, me dijeron (…) por distintas fuentes, si tú das una cantidad de dinero x, nosotros vamos a revertir el fallo”, dijo Muñoz a ATV Noticias.

En la misma casa televisiva, Muñoz presentó dos audios en el que se confirmaría el pedido de dinero a cambio de revertir el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En una de las conversaciones participó el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, quien le habría comunicado del primer ofrecimiento, el mismo que señalaba el pago de US$ 80,000. El exalcalde Muñoz asegura que buscó conocer el monto pero se negaron a confirmarle la cifra en aquel momento. “Es delicado ese tema como para hablarlo por teléfono, Jorge, mejor lo hablamos en persona”, fue la respuesta.

La segunda conversación indicaba que la cifra solicitada era de 170,000 soles, pero esta vez fue un audio en el que participó Ricardo Barrios, subgerente de personal de Lima Metropolitana, y Robert Chapiama, un trabajador de la misma entidad. El audio da a entender que la decisión de vacar a Jorge Muñoz habría sido confirmada tiempo atrás, pero que habría sido postergada para saber si el alcalde decidía acceder al pago solicitado.

“Son cosas que yo las estoy poniendo justamente al conocimiento de la opinión pública para que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. (...) Yo dije ‘si me quieren vacar a este costo, que me vaquen’; no tiene ni un sentido que yo siga siendo alcalde si es que hay instituciones que no aplican la norma correctamente”, declaró Muñoz.

