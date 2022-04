La historia del hombre que canceló la boda cuando supo que su prometida casi mata a su perro

Decidió acabar la relación porque su pareja no cuidó a la mascota en la fiesta de despedida de soltera. Foto: Getty Images/Imagen Referencial

Los perros son el mejor amigo del ser humano. Ellos están ahí en cualquier momento para acompañarnos en todos los momentos. Es por ello que cuando pasan a mejor vida, se despierta en nosotros un sentimiento de tristeza, como si hubiésemos perdido a un familiar cercano. De eso se trata la historia actual, en donde un hombre terminó con su pareja porque ella casi mata a su perro, y ambos ya estaban próximos a casarse.

Desde el año 2018 estaban conviviendo juntos con el animal, pero la historia se hizo conocida cuando el chico lo publicó en sus redes sociales para explicar los motivos de la separación. “El sábado, mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro, porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, relató el hombre, según consigna el diario New York Post que recopiló la publicación desde The Sun.

El sujeto tiene 28 años, y su expareja 27, el perrito tenía siete años. Según contó en una publicación en Reddit, en la fiesta la novia permitió que el perro se enfermara de gravedad al comer chocolates y alcohol en su despedida de soltera.

“El domingo a las 5 a.m. recibo una llamada desesperada de que algo anda mal con el perro. Estaba borracha, así que le dije que tomara un taxi y fuera a la clínica veterinaria de emergencia. Cuando llegué allí, parecía que no había dejado de llorar durante horas y ni siquiera podía hablar. Dos de sus amigos estaban allí, así que me dijeron que mi perro está vivo pero no bien. Sentí pena por ella durante 10 minutos completos mientras esperaba al médico”, contó el hombre.

Agregó que el médico dijo que su mascota no se encontraba bien de salud. Explicó que de seguro las chicas en la fiesta creyeron que estaba bien dejar mesas bajas de café y permitir que la mascota deambulará por el lugar. Se sabe que los perros son curiosos en olores y gustos, fue ahí que de seguro ingirió cantidades de alcohol sin saberlo, lo que le ocasionó la infección.

Los perros son los más cercanos para los seres humanos al punto de generar cariño y empatía. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

DECISIÓN Y REACCIÓN

Al ser su mascota, el sujeto se enfureció ya que solo le había pedido cuidar al perrito. “Cuando llegamos a casa, le dije a mi prometida que hiciera las maletas y saliera de mi casa y de mi vida. Le dije que le dijera a sus invitados que la boda está cancelada y yo le diré a la mi entorno. Ella se sorprendió, pero tomó sus cosas y se fue”, relató el hombre.

Llegaron los insultos, mensajes de texto de los familiares de la mujer por haber cancelado un evento importante tras 4 años de relación. Pero no recibió apoyo al punto de que su familia creyó que estaba exagerando en su acción de no casarse con su pareja. Su publicación generó polémica entre quienes apoyan su decisión, ya que lo consideran una negligencia de la mujer; mientras que otros usuarios decidieron recomendar que reflexione su actitud para disculparse.

Poco después actualizó el post en donde tomó una decisión: “Publicar aquí me llevó a concluir que esto no se trata del perro en absoluto. Ella es negligente e irresponsable y no quiero quedarme y posiblemente ver a nuestro hijo morir en un accidente automovilístico algún día porque estaba enviando mensajes de texto o porque olvidó ponerse el cinturón de seguridad. Supongo que me di cuenta de que no quiero pasar mi vida con alguien que tiene un desprecio tan flagrante por la vida humana (o animal)”.

