¿Bono Yanapay vence el 30 de abril? Conoce hasta cuándo se puede cobrar el subsidio del Gobierno

El Bono Yanapay ha beneficiado a más de 11 millones de peruanos en extrema pobreza y tras casi siete meses de iniciarse el pago de este beneficio económico, es importante que tengas en cuenta que la entrega de este subsidio está próximo a vencer y si aún no has verificado si eres beneficiario o no, aún tienes unas semanas para hacerlo.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra, anunció hace unos días que se ampliará el plazo del pago del apoyo económico Yanapay Perú hasta el 30 de junio de este año, así como la autorización para que las personas con discapacidad beneficiarias del subsidio puedan cobrarlo a través de una tercera persona.

“Esta medida permitirá que cerca de 61,000 personas que a la fecha no se han acercado a cobrar su Yanapay puedan realizarlo hasta el mes de junio del presente año”, expresó la ministra.

Las personas beneficiarias del apoyo económico individual Yanapay Perú que puedan manifestar o no su voluntad y que por motivos de enfermedad o condición física se han visto imposibilitadas de acudir a las agencias del Banco de la Nación a cobrar el subsidio, podrán recibirlo mediante la modalidad de tercero autorizado.

El cobro por tercero autorizado favorecerá a las personas beneficiarias del subsidio que son usuarios de Pensión 65 y Contigo, así como a los que no son usuarios de dichos programas.

Para acceder a este beneficio, en los próximos días Pensión 65 emitirá los requisitos que serán informados a la comunidad por los canales oficiales.

Cabe informar que, la entrega del apoyo económico Yanapay Perú constituye la operación financiera de entrega de subsidio monetario más grande de toda la historia del país.

A la fecha, más de 12 millones 426,895 personas ya recibieron el subsidio a nivel nacional, lo que representa un avance de pago de 92%, con relación al universo de personas beneficiarias (13.5 millones de personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad).

Para saber si se eres beneficiario del subsidio, debe ingresar a la plataforma yanapay.gob.pe o llamar a la línea social gratuita 101 del Midis, de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., incluyendo feriados.

Bono Yanapay Perú de 350 soles se entregará desde el 13 de septiembre

DESCUBRE SI ERES O NO BENEFICIARIO

Este apoyo económico individual de 350 soles, es muy fácil de verificar y para ello, la persona deberá consultar en la plataforma digital “Bono Yanapay Perú - Consulta”.

Cuando ya esté dentro de la web, deberá ingresar sus datos y estos son los siguientes:

- Número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

- Fecha de emisión del documento.

Luego de ello deberá aceptar la política de privacidad y por último, después de haber colocado todos los datos solicitados debe hacer clic en el botón que dice “Consulta si eres beneficiario”.

Toma en cuenta que hay varias modalidades de pago, entre ellas están el depósito a la cuenta bancaria, el cobro en ventanilla y a través de la cuenta DNI.

La modalidad de pago podrás verla en la página web, pero solo si eres beneficiario del Bono Yanapay.

¿DÓNDE COBRAR EL BONO YANAPAY?

Si eres beneficiario del Yanapay en la modalidad de Pago en Ventanilla, podrás cobrar tu apoyo económico de manera segura en las agencias del Banco de la Nación hasta el 30 de junio de 2022.

Esta modalidad está dirigida a personas que no tienen cuentas en bancos o entidades financieras, o tampoco cuentan con una línea celular a su nombre.

Opciones de pago:

- Pago en ventanilla: podrás cobrar tu subsidio económico en cualquiera de las 570 agencias del Banco de la Nación de Lima y provincias.

- Pago en agencias móviles: podrás cobrar en los espacios a nivel nacional que habilita el Banco de la Nación para el cobro del Yanapay.

El horario regular de las agencias de Lima y provincias es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Antes de iniciar debes saber:

- Para conocer los horarios regulares de las agencias en Lima, debes filtrar por distrito.

- Para conocer los horarios regulares de las agencias en provincias, debes filtrar por departamento y provincia.

Agencias móviles

De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Filtra por el departamento, provincia y distrito de tu interés. Toma en cuenta que debes presentar tu carnet de vacunación para ingresar.

