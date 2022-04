Tepha Loza elogia a Sergio Peña luego de confirmar su romance: “Es un gran hombre y muy atento”

Tepha Loza confiesa que está muy enamorada de Sergio Peña. /Foto: Captura / Instagram)

Tepha Loza ya no puede ocultar que se encuentra más que ilusionada por su nuevo romance con Sergio Peña. Recordemos que la chica reality no quiso dar a conocer la identidad de su nueva pareja; sin embargo, un mensaje en su cuenta de Instagram reveló que se trataba del futbolista.

Es por ello que, las cámaras de América Espectáculos abordaron a la modelo y no dudaron en consultarle sobre sus sentimientos hacía el seleccionado peruano, con quien ya ha viajado a Europa para pasar unos días de vacaciones.

La integrante de Esto es Guerra reconoció que hacer público su nueva relación sentimental fue de casualidad, puesto que aún no estaba preparada para que las demás personas se enteren que se trataba de Sergio Peña.

“Se me escapó, pero bueno ya está”, comenzó diciendo en referencia a su comentario de ‘Mi amor’ en las redes sociales dirigido al deportista. “Estoy feliz, pero quiero cuidar esto, me ganó la emoción, es que hace tiempo que no siento una ilusión tan grande y es una ilusión bien bonita”, agregó.

Asimismo, no quiso dar mayores detalles sobre su nueva historia de amor. “No queremos exponernos, estamos cuidando esto para que siga fluyendo bonito”, añadió. Además, contó que su viaje a Europa fue una de las experiencias más bonitas y no dudó en elogiar al su nueva pareja. “Sí, viajé. Fue súper lindo, atento, muy maduro, un tipo A1, es un tipazo y es una papá súper presente”.

Finalmente, señaló que aún está a la espera de que su producción le otorgue el permiso para que vaya con Sergio Peña al partido de Perú vs. Nueva Zelanda que se llevará a cabo en España. “Tiene que haber un permiso especial. Ojalá sea prontito”.

Recordemos que el pasado lunes 25, la modelo confirmó que se encontraba un poco triste, puesto que el productor Peter Fajardo tomó la decisión de ya no otorgarles pases especiales para que falten al programa.

Tepha Loza tras confirmar romance con Sergio Peña: “Es un gran hombre”. VIDEO: América TV

MELISSA LOZA APRUEBA RELACIÓN

En entrevista con América Espectáculos, la hermana mayor de Tepha Loza confesó no estar muy enterada sobre el nuevo romance de la modelo. Sin embargo, se mostró feliz por el nuevo brillo que ahora tiene. “Lo tenía bien guardadito. No sé mucho, no sé mucho, la verdad, pero sé que esa sonrisa tiene nombre y apellido”, sostuvo.

Por otro lado, Melissa Loza se unió a la advertencia de Johanna San Miguel para que Sergio Peña cuide a su hermana: “Ya está, ha sido amenazado por la mamá mayor, por la ‘chata’, así que ya sabe, a portarse bien, a cuidarse mucho, a portarse bien, a cuidarse y a crecer juntos, chévere”.

Melissa Loza aprueba a Sergio Peña como pareja de Tepha Loza | VIDEO: América TV / América Espectáculos

¿QUÉ PASÓ CON LORENA CELIS?

En el mes de abril, Lorena Celis, modelo peruana e influencer, fue vinculada con Sergio Peña debido a la cercana relación de amistad que mostraban en redes sociales. Incluso, ella se animó a bromear sobre su presunto romance durante una transmisión en vivo, asegurando que ya eran novios y que no había problema con ello.

No obstante, el futbolista aclaró que no tiene una relación con Celis mediante un comunicado a los medios. “Por favor, ya basta de vincularme con todas mis amistades. Nunca digo nada y me mantengo al margen de todo tipo de escándalo, pero lamentablemente a diario veo que me vinculan con amigas o que dan a entender cosas que no existe”, se lee en el documento.

Finalmente, quedó más que confirmado que solo eran amigos cuando Lorena le dio la bendición a Sergio y a Tepha para que inicien una relación amorosa. “Sergio (Peña) puede estar con quien él quiera, yo estoy saliendo (...) Tepha también es mi amiga, yo a Sergio y a Tepha los adoro (...) bueno yo si tengo el tema de la amistad bien marcado y bien fuerte. Sergio y Tepha son mis amigos y si están saliendo me parece increíble”, acotó en Amor y Fuego.

