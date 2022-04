Los memes despiadados de Jorge Muñoz tras ser vacado de la alcaldía de Lima por el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió aprobar la vacancia conta el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por haber ejercido el cargo de director de Sedapal al mismo tiempio que era la máxima autoridad municipal, con lo que habría incurrido en una grave falta a la Ley Orgánica de Elecciones. El hasta ahora burgomaestre deberá abandonar el cargo, ya que la decisión del ente electoral es de ejecución inmedidata.

Esta resolución del JNE inmediatamente tuvo eco entre los limeños en redes sociales, quienes lejos de enojarse apoyaron la decisión y con memes se burlaron del aún alcalde limeño, al que criticaron por no atender de inmediato a las necesidades de la capital peruana.

“El JNE vacó al opinólogo y alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Su gestión desastrosa culmina por haber ocupado un asiento en el directorio de Sedapal. Ahora debe asumir el teniente alcalde Miguel Romero”, comentó un usuario en Twitter.

“A veces me río de cómo votan los limeños poniendo de alcalde al vago de Muñoz sólo xq les prometió Limaflores. Luego recuerdo que en Pucallpa varios actuales gobernadores, que no han terminado su mandato, están presos y se me pasa”, opinó otro usuario.

“Los limeños asociamos mentalmente a los alcaldes con alguna obra que dejaron en su gestión, sea buena o mala: Andrade (vía expresa Javier Prado), Belmont (by pass óvalo Higuereta), Villarán (corredores complementarios), Castañeda (escaleras / by pass 28 de Julio), Muñoz...”, escribieron la red social.

Entre los comentarios también está sobre el reemplazo de Muñoz en la alcaldía de Lima y un vecino lamentó que la solución pueda ser el inicio de más problemas para Lima. “¿Quién reemplaza a Muñoz? Miguel Romero Sotelo, que escondió en su declaración jurada el vínculo a 5 empresas inmobiliarias y su vínculo activo con una de ellas, así como los de su hija y sobrinos con otras 6 inmobiliarias. La gestión pública como facilitadora de la especulación”.

“Lo peor no es que Lima se quede sin alcalde. Jorge Muñoz nunca existió. Lo preocupante es que asume la alcaldía el arq. Romero Sotelo, quien desde el día 1 viene intentando aprobar cambios de zonificación en beneficio de lobbys inmobiliarios. Lima está oficialmente en venta”, recalcó otro vecino.

CONFERENCIA DE PRENSA

“Gracias por sus muestras de solidaridad en estos momentos difíciles. Los invito a acompañarme en el pronunciamiento que daré hoy, miércoles 27 de abril, a la 1:00 p.m.”, escribió Jorge Muñoz en su cuenta oficial de Twitter anunciando que se reunirá con la prensa en el palacio municipal para dar detalles de su destitución.

LOS MEMES

