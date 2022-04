A qué hora juegan Liverpool vs Villarreal EN VIVO: partido por semifinales ida de Champions League 2022

A qué hora juegan Liverpool vs Villarreal EN VIVO: semifinales ida de Champions League 2022.

Liverpool y Villarreal EN VIVO. Escuadras se miden este miércoles 27 de abril en el estadio Anfield por las semifinales ida de la Champions League. Se viene otro de los encuentros más llamativos del certamen internacional. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo. ¡No te lo pierdas!

¿Cómo llegaron a semifinales? Sin duda alguna, el club español es la revelación de esta edición. No solo por su clasificación a ‘semis’, sino porque eliminó a Bayern Múnich. En casa superó 1-0 a los ‘bávaros’ con un gol de Arnaut Danjuma, mientras que en Alemania empató 1-1 con un tanto sobre el final del cotejo.

Por su parte, los dirigidos por Klopp no la tuvieron fácil. Se cruzaron con Benfica y en condición de visitante sacaron una gran ventaja al ganar 3-1 con tantos de Konaté, Mané y Luis Díaz. No obstante, en Anfield no la pasaron bien y sufrieron más de la cuenta. El encuentro finalizó 3-3.

Será la primera vez que se enfrenten en Champions League, sin embargo se vieron las caras en Europa League. Esto sucedió en las semifinales de la edición 2015/2016. Liverpool clasificó a la final tras vencer con un global de 3-1 a Villarreal.

Foto: Getty Images

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo martes 3 de mayo a las 14:00 (hora peruana) en el estadio El Madrigal. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid. Los ‘citizens’ sacaron ventaja en Inglaterra al vencer 4-3 a los ‘blancos’.

DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS

“Hemos analizado mucho al Villarreal, claro. Ya tenía mucho respeto por Emery y por el Villarreal, pero ahora los he podido ver apropiadamente y es impresionante”, declaró Klopp en rueda de prensa.

“Es un entrenador obsesionado con el más mínimo detalle. Tiene diferentes mecanismos y maneras de presionar y de reaccionar ante diferentes ocasiones. Es un entrenador de clase mundial y está haciendo un trabajo increíble”, complementó.

“El Liverpool tiene ahora una versión actualizada y mejorada. Encuentra ciertas excelencias en algunos futbolistas, es un equipo que corre muy bien a los espacios, con una intensidad alta para recuperar la pelota y ahora cuenta con jugadores que combinan muy bien. Es algo que han acumulado con Thiago, con la presencia de Mané más por dentro y con la llegada de Luis Díaz, que les da regate”, expresó Unai Emery.

HORARIOS DEL LIVERPOOL VS VILLARREAL

- Guatemala / 1:00 p.m.

- Honduras / 1:00 p.m.

- El Salvador / 1:00 p.m.

- Costa Rica / 1:00 p.m.

- Panamá / 2:00 p.m.

- México / 2:00 p.m.

- Perú / 2:00 p.m.

- Colombia / 2:00 p.m.

- Ecuador / 2:00 p.m.

- Bolivia / 3:00 p.m.

- Venezuela / 3:00 p.m.

- Paraguay / 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Chile / 4:00 p.m.

- Argentina / 4:00 p.m.

- Uruguay / 4.00 p.m.

- Brasil / 4:00 p.m.

- España / 9:00 p.m.

CANALES PARA VER LIVERPOOL VS. VILLARREAL

Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Star+.

Bolivia: ESPN, Fox Sports Cono Sur, Star+.

Brasil: Estádio TNT Sports, TNT Brasil, TNT Go, HBO Max, GUIGO.

Chile: Fox Sports Chile, Star+, ESPN Chile.

Colombia: Star+, ESPN, Fox Sports Cono Sur.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, ESPN, Star+.

México: HBO Max.

Paraguay: ESPN, Fox Sports Cono Sur, Star+.

Perú: Star+, Fox Sports Cono Sur, ESPN.

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, Star+, ESPN.

Venezuela: Fox Sports Cono Sur, Star+, ESPN.

POSIBLES ALINEACIONES: LIVERPOOL VS. VILLARREAL

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joel Matip, Van Dijk, Andrew Robertson; Naby Keita, Fabinho,Thiago; Mohamed Salah, Diogo Jota y Sadio Mané. DT: Jürgen Klopp.

Villarreal: Gerónimo Rulli; Juan Marcos Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán; Étienne Capoue, Dani Parejo, Francis Coquelin, Manu Trigueros; Giovani Lo Celso y Arnaut Danjuma. DT: Unai Emery.

