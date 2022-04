Edgar Benítez previo a duelo con Fortaleza: “Es momento de sacar un resultado positivo ante un rival directo”

Edgar Benítez tuvo palabras sobre el partido con Fortaleza de Brasil.

Alianza Lima jugará de visita este miércoles 27 de abril ante Fortaleza por el grupo F de la Copa Libertadores 2022. El estadio Aderaldo Plácido Castelo será el escenario de este encuentro en donde los ‘íntimos’ tratarán de ganar tras sus dos primeras derrotas. En ese sentido, Edgar Benítez habló sobre el rival, al que considera como un rival directo.

“Vamos con mucha ilusión de hacer un gran partido y sacar los tres puntos ante un rival directo para las siguientes aspiraciones ”, comentó el paraguayo en declaraciones para ESPN Perú en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante de viajar a suelo brasileño.

Eso no fue todo, ya que también se mostró optimista en conseguir una victoria que los ‘blanquiazules’ no logran hace bastante tiempo en la competición internacional. “ Es el momento de sacar un resultado positivo. Enfrentamos a un rival directo para nosotros y queremos seguir participando en una copa internacional. Tenemos que ir paso a paso. Estamos en un nivel futbolístico que por ahí el equipo está levantando de a pocos y eso lo tenemos que tratar de aprovechar”, aseguró el ‘Pájaro’.

El volante paraguayo tuvo palabras sobre el rival y la necesidad del triunfo de su equipo. | Video: ESPN Perú

Y es que el elenco ‘victoriano’ acumula 25 partidos sin conocer la victoria en la Copa Libertadores. Las dos derrotas que sumó en la presente edición ante River Plate en Lima y contra Colo Colo en Chile no hicieron más que empeorar la situación de cara al futuro. Por tal motivo, querrán salir de este inmenso hoyo a nivel de resultados.

Además, llegan de 3 victorias consecutivas en la Liga 1 y con un mejor funcionamiento colectivo, con jugadores en gran momento como Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Hernán Barcos y el mismo Benítez, entre otros más, quienes han congeniado con el sistema táctico del entrenador Carlos Bustos.

RACHA NEGATIVA DE ALIANZA LIMA

Sin embargo, la última gran ocasión que tuvieron para ganar fue hace una década. Sí, hace 10 años, específicamente el 13 de marzo del 2012, cuando el equipo dirigido por José ‘Pepe’ Soto en aquel entonces lograron vencer a Nacional de Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. En dicho encuentro, el delantero peruano José Carlos Fernández se hizo presente en el marcador en el que fue la única anotación que se llevó a cabo en los 90 minutos. Marcelo Gallardo era el técnico del conjunto ‘charrúa’ en esa época, quien también estuvo en la capital nacional en la victoria del ‘Millonario’ contra los de Matute.

José Carlos Fernández celebrando su gol a Nacional de Uruguay en victoria de Alianza Lima por 1 a 0. |

RIVAL DIRECTO

Ahora, el rival que tienen enfrente es Fortaleza, elenco que clasificó para la Libertadores de este año luego de quedar en el cuarto lugar del Brasileirao la temporada pasada . Sin embargo, al igual que Alianza Lima, no ha podido sumar punto alguno, pues sucumbió en sus dos primeros partidos: 1-2 ante Colo Colo de local y 0-2 contra River Plate de visita.

De hecho, los equipos favoritos para acceder a los octavos de final, tanto por lo demostrado en el campo como por la jerarquía, serían el cuadro argentino y el chileno. En tanto, los dirigidos por Bustos tratarán de luchar, salvo resultados sorpresivos, por ese tercer cupo que otorga una plaza a la Copa Sudamericana contra el contrincante de este miércoles 27.

PRESENTE DE FORTALEZA EN BRASIL

Precisamente, el ‘Tricolo do Pici’ ha venido afrontando 3 torneos a la par de la Libertadores en su país: Campeonato Cearense, Copa do Brasil y el mismo Brasileirao. En el primero viene de consagrarse campeón el pasado domingo 24 tras vencer por 4 a 0 a Caucaia. En la segunda competencia, goleó al Vitória por 3 a 0 en el duelo de ida por la tercera ronda. Asimismo, en el principal torneo del país de la samba, no ha podido reeditar esos buenos resultados previamente indicados y se ubica en la última posición sin sumar algún punto. Pero eso no es impedimento para que sea un peligroso rival ante los ‘blanquiazules’. Todo se definirá en el estadio Castelao.

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores del Fortaleza. EFE/Jarbas Oliveira/Archivo

SEGUIR LEYENDO