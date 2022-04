Carlos Bustos tras triunfo ante Cantolao: “Tenemos mala suerte con los penales. No nos han cobrado ni uno”

Carlos Bustos declaró sobre el triunfo ante Cantolao con miras a la participación en la competencia internacional.

Alianza Lima sigue en racha positiva luego de ganar a la Academia Cantolao en condición de visita y reafirmar el buen momento que vienen atravesando en la Liga 1 2022. Sin embargo, el desarrollo del encuentro no agradó al técnico Carlos Bustos, quien consideró que hubo un penal no cobrado a favor de su equipo, algo que lo ve muy reiterativo.

“Fue un encuentro que recién logramos abrir al final. Si bien nos llegaron a empatar, tuvimos la chance de ganarlo. Creo que en el primer tiempo hubo una jugada que es penal sobre Jairo (Concha), tenemos mala suerte con eso, en todos los penales del año no nos han cobrado ni uno ”, señaló el entrenador argentino en conferencia de prensa tras el partido.

Eso no fue todo, ya que si bien Bustos reconoció la labor del árbitro Jordi Espinoza, no cree que estén siendo justos con su equipo en estos primeros meses del campeonato. “Estamos un poco disgustados con las decisiones, porque hubo situaciones muy claras que no nos han pitado. Jordi Espinoza es un árbitro con muchísimo futuro y pudo ser una acción muy rápida para resolver. Hemos visto la liga y a otros equipos les decretan penales con facilidad y con nosotros, no sé qué hay que hacer para que nos los sancionen ”, aseguró.

Y es que en el primer tiempo, las acciones del cotejo estuvieron trabadas y muy igualadas para cada equipo. De hecho, ninguno pudo abrir el marcador a pesar de contar con ocasiones de peligro. Hasta que en una jugada, Jairo Concha buscó penetrar el área rival y fue derribado por Jesús Castillo, quien entró fuerte al pie de apoyo del volante ‘blanquiazul’. El juez principal se encontraba cerca de la acción y no vio falta, por lo que dejó seguir. No obstante, en la repetición sí se ve claramente la intención del futbolista del ‘Delfín’ de querer cortar la acción sin tocar el balón.

CAMBIOS DECISIVOS EN SEGUNDO TIEMPO

De otro lado, el entrenador de Alianza Lima rescató el desenvolvimiento de los jugadores que entraron en la segunda mitad, principalmente de Arley Rodríguez y Aldair Rodríguez. El primero asistió a Concha en su gol, mientras que el segundo convirtió el tanto de la victoria. “Tratamos de ir partido a partido. Hay futbolistas que entran y aportan, lo hacen bien y eso es importante. La gente se preocupa por el esquema, pero en un mismo encuentro pueden variar las formas. Nos ha ido bien de las dos maneras (con línea de tres y cuatro), solo hay que ver qué se necesita en cierto momento. Creo en los niveles más que en los sistemas ”, comentó.

Ambos jugadores ingresaron Edgar Benítez y Pablo Lavandeira, brindando frescura en el ataque con atrevimiento y fuerza. Justamente, el colombiano forzó la jugada para la anotación de Jairo, en tanto que Aldair logró anotar tras un gran centro de Hernán Barcos.

Alianza Lima superó a Cantolao con goles de Jairo Concha y Aldair Rodríguez por la Liga 1

COPA LIBERTADORES

Con este resultado positivo, el cuadro ‘íntimo’ ya piensa en lo que será el duelo de visita ante Fortaleza de Brasil por Copa Libertadores. Un encuentro que deberán ganarlo para no alejarse de los puestos de clasificación sea a los octavos de final o a la Copa Sudamericana como terceros. “ Buscamos mejorar en el torneo internacional. A excepción del primer tiempo contra Colo Colo, hemos jugado bien. Tendremos que mirar al rival que viene, que tiene nuestra misma posición. Tenemos tres victorias consecutivas (en Liga 1) y todas fueron conseguidas con justicia. Hay una deuda en la copa y pese a que el grupo es complicado, tenemos chances. Queremos pelear todo lo que resta ”, declaró.

Efectivamente, las victorias ante UTC (local), Universitario de Deportes (visita) y Academia Cantolao (visita) les ha permitido, no solo escalar a la décima posición del torneo local, sino también reafirmar la confianza para poder afrontar el duelo ante los brasileños de la mejor manera. Prácticamente no tiene margen de error para seguir en carrera internacionalmente.

El entrenador argentino se refirió al penal no cobrado sobre Jairo Concha y el duelo por Copa Libertadores ante Fortaleza. | Video: GOLPERU

