Requisitos para ser controlador aéreo en el Perú, uno de los trabajos mejores pagados del país

El último domingo se conoció que existe una escasez de controladores de tránsito aéreo en el país, quienes por falta de personal deben hacer horas extras, por lo que pueden llegar a ganar hasta 60 mil soles mensuales, más incluso que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (S/ 41,600).

La falta de estos especialistas es uno de los motivos principales por los que hace algunos días el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) acotó una huelga que paralizó el tránsito aéreo en cinco aeropuertos del país, entre ellos el Jorge Chávez, perjudicando a miles de turistas y viajeros.

Los huelguistas reclamaban, entre otras cosas, mejores condiciones laborales y más remuneraciones debido a las horas extras que realizan por la falta de personal.

“Nosotros realizamos otras labores fuera del control del tránsito aéreo como es la labor de instrucción, que se da durante varios meses y Corpac no la paga. Deja que pase hasta 8 meses para pagar las labores de instrucción en un solo mes y eso hace que se desborde las planillas porque no todos ganan así”, explicó Víctor Zavaleta, secretario general del SUCTA, al programa Punto Final.

En tanto, Jorge Perlacios, presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), confirmó la falta de estos especialistas. “El tema de tránsito aéreo requiere una reingeniería. Nosotros necesitamos más controladores aéreos”, indicó.

REQUISITOS PARA SER CONTROLADOR AÉREOS

Entre las reiteradas convocatorias que se han realizado para la contratación de controladores aéreos, estos son algunos de los requisitos solicitados que figuran para acceder a estos puestos de trabajo:

- Haber completado satisfactoriamente el Curso Básico de Controlador de Tránsito Aéreo, certificado por un centro de estudios reconocido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC.

- Poseer licencia y habilitación de controlador de tránsito aéreo de aproximación otorgados por la DGAC.

- El tiempo promedio de formación de un controlador de tránsito aéreo es de un año y medio. El curso básico dura un año y durante seis meses se desarrollan prácticas supervisadas hasta la obtención de la licencia.

- Las convocatorias son publicadas en la página web de Corpac (www.corpac.gob.pe) en la opción “Convocatoria de talento humano”.

¿QUÉ HACE UN CONTROLADOR AÉREO?

Especialistas de Corpac, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explican cuál es el trabajo que realiza el controlador de tránsito aéreo.

“El controlador de tránsito aéreo mantiene el orden, la seguridad y la eficiencia de las operaciones aéreas, desde que las aeronaves inician su rodaje para despegar hasta que aterrizan y se desplazan hacia el terminal del aeropuerto”, indican.

Añaden que el controlador establece un orden, al definir la prioridad en la atención de los vuelos; realiza su trabajo con el objetivo de que el tránsito de las naves sea seguro, para prevenir incidentes y evitar colisiones en el aire. Al mismo tiempo busca la eficiencia, con el propósito de lograr la mayor cantidad de operaciones aéreas.

PERFIL DEL CONTROLADOR AÉREO

Para realizar estas funciones se requieren “temple equilibrado”, para afrontar de manera eficaz situaciones difíciles manteniendo la calma y el control de la situación. La estabilidad emocional es necesaria para favorecer la concentración.

El controlador aéreo debe ser capaz de tomar decisiones con rapidez, lo cual es necesario para ordenar el flujo de las operaciones aéreas.

Debe tener facilidad para operaciones numéricas y ejecutar cálculos matemáticos rápidamente para proyectar o medir tiempos y distancias mentalmente con anticipación.

El dominio del idioma inglés es otro conocimiento básico, ya que es la lengua estándar utilizada para la comunicación con las tripulaciones de las aerolíneas o empresas de países no hispanohablantes.

