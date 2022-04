Estas son las bancadas que le dicen no al proyecto de ley para referéndum para una nueva Constitución

Algunas bancadas se han mostrado en contra de la propuesta del mandatario. Foto: Flickr.

El pasado viernes, el presidente de la República, Pedro Castillo propuso el proyecto de ley que estaba pendiente desde inicios de su campaña electoral y anunció que en las elecciones regionales y municipales de octubre de este año, se consulte en un referéndum si la población está de acuerdo o no con una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente.

Diversos representantes de las bancadas se mostraron en contra de la propuesta que aún está pendiente de discusión y debate en el Congreso de la República.

Los integrantes de la mesa directiva, entre ellos, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva del partido Acción Popular, señaló que el tema no está dentro de las prioridades del país en este momento.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones del partido Alianza para el Progreso (APP), coincidió con Alva y se unió en la protesta con un contundente mensaje: “Yo le digo no a la Asamblea Constituyente”.

Además, el segundo vicepresidente Enrique Wong, de Podemos Perú, sostuvo que “una Asamblea Constituyente es una fábrica de dictadores que ahuyenta la inversión y genera inestabilidad”.

La tercera vicepresidenta, Patricia Chirinos de Avanza País, dijo que esta propuesta solo genera “una mayor confrontación entre peruanos para desvirtuar la movilización que se ha levantado contra él”.

BANCADAS PREOCUPADAS

En el caso de Renovación Popular con Jorge Montoya al mando, mostraron su rechazo “tajante” a la propuesta del mandatario.

“Rechazamos tajantemente el anuncio del Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de presentar un proyecto de ley que plantee la posibilidad de un referéndum sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente”, indicó.

“De acuerdo al Artículo 206 de la Constitución Política del Perú, se sostiene que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum, caso contrario sería una violación flagrante a nuestro ordenamiento constitucional”, añadió.

Somos Perú, a través de su vocero, el congresista José Jerí, dio la espalda a Pedro Castillo, a pesar de que en varias ocasiones ha sido la agrupación aliada al Gobierno. “Nuestro país requiere trabajo, crecimiento, estabilidad para que sea atractivo para las inversiones. No requiere en este momento ni Asamblea Constituyente ni nueva Constitución”, expresaron.

Acción Popular mencionó que el jefe de Estado está desviando su atención de los temas que son urgentes en esta coyuntura. Adelantó que su bancada no se ha reunido para discutir el asunto, pero que no buscan una nueva Carta Magna.

“Desde un comienzo no estamos de acuerdo con un cambio total de la Constitución. El presidente no puede gastar toda su energía en esto habiendo problemas más importantes como la falta de agua, reactivación económica, vuelta a clases, la vacunación, etc”, indicó a Perú21 la parlamentaria Karol Paredes.

Alianza para el Progreso (APP), por su parte, consideró que la propuesta no va a prosperar en el Pleno porque “solo demuestra que el presidente tiene los ojos en otro lado, y no donde está la necesidad de la población”, mencionó el congresista Roberto Chiabra.

Finalmente, desde la bancada de Fuerza Popular se mencionó que se deben poner “paños fríos” para que los empresarios e inversionistas puedan volver a confiar aún en el país y calificó de “irresponsable” que se piense en convocar a una Asamblea Constituyente en la actual situación.

“El presidente y sus asesores saben que este planteamiento es inconstitucional. Las dos únicas formas de reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. No podemos hablar de convocatoria a un referéndum en octubre, porque las elecciones ya han sido convocadas. No se pueden modificar las normas que rigen para las elecciones municipales y regionales. El proyecto es abiertamente inconstitucional, no existe una forma tal como lo pretende presentar el presidente al Congreso para modificar la Constitución. Nuevamente pretende generar una expectativa ciudadana que no corresponde a nuestros cauces constitucionales”, puntualizó la legisladora Patricia Juárez.

