Leandro Sosa, futbolista de Sporting Cristal: “Tenemos que ganar a Cienciano en Cusco para pelear el campeonato”

Leandro Sosa dio una conferencia de prensa previo al duelo con Cienciano.

Sporting Cristal ganó de forma contundente a Deportivo Municipal, uno de los primeros lugares de la Liga 1. Ahora, los ‘celestes’ se medirán con Cienciano, el actual puntero, y deberán ganar en altura para cortar las distancias. Esa es la única forma de meterse en la pelea del torneo Apertura según el futbolista Leandro Sosa.

“Veníamos de malos resultados, pero creo que el rendimiento estábamos bastante bien, debíamos afinar el tema de la definición y por suerte en el partido pasado convertimos seis goles. (...) A nivel personal también es importante haber podido anotar”, declaró el uruguayo en conferencia de prensa sobre la victoria ante la ‘Franja’.

Leandro Sosa manifestó que el Sporting Cristal vs. Cienciano será un compromiso decisivo. “El margen de error se nos ha achicado mucho porque hemos perdido bastantes puntos de local. Sentimos que estamos en el camino y e l partido del viernes es uno de los últimos si realmente queremos pelear el campeonato . Tenemos que ganar allá, sabemos lo difícil que será por la altura y por el equipo que tienen”.

Actualmente, el conjunto ‘bajopontino’ se encuentra en la octava casilla con 15 puntos a seis unidades del ‘Papá'. De ganar en la ciudad imperial, se pondría solo a tres puntos, en caso no ganen Sport Huancayo y Deportivo Municipal, clubes que se ubican en la segunda y tercera posición correspondientemente.

Leandro Sosa habló previo al duelo con Cienciano por la Liga 1.

LA COMPETENCIA EN EL MEDIOCAMPO ‘CELESTE’

Sporting Cristal tiene una volante de lujo después del fichaje de Yoshimar Yotún, sumado a ello, la recuperación de Martín Távara. Por eso, Leandro Sosa, quien está afrontando su primera temporada en el Rímac, aseguró que la competencia en esa zona del campo se ha vuelto muy dura.

“En lo personal yo me siento muy bien, la competencia interna es muy importante, sé que es muy difícil acá, yo llegue al club y no se fue nadie. Justo en mi puesto hay jugadores que están en la selección peruana, entonces eso habla del nivel que hay. Tengo que entrenarme al máximo y aprovechar las oportunidades que me den”, agregó el exfutbolista de Ayacucho FC.

El ‘charrúa’ ha podido participar en 11 partidos en lo que va de la temporada. Solo en tres cotejos lo hizo desde el arranque. En la derrota 1-0 ante Sport Huancayo, en el debut de la Copa Libertadores con Flamengo y en la segunda fecha del torneo internacional contra Universidad Católica.

En estos compromisos logró anotar dos goles. El primero fue en el empate 2-2 ante Melgar y el segundo en el triunfo 6-4 ante Deportivo Municipal en la décima jornada del campeonato peruano. Su máximo registro goleador fue con los ‘Zorros’ en el 2020 (6 tantos).

Leandro Sosa marcó el 2-2 en Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1 2022.

