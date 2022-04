Usuarios comparan a Aldo Miyashiro con Melissa Paredes y piden su retiro de la televisión. (Foto: Captura Twitter)

Una vez más las portadas de espectáculos en Perú tienen entre sus planas un posible caso de infidelidad. Esta vez es protagonizado por el conductor de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro y el ex futbolista Óscar del Portal. Las redes sociales estallaron al conocer la historia y pidieron el retiro de la televisión de los protagonistas del ampay.

USUARIOS PIDEN SANCIÓN

¿Cual es la diferencia? Se preguntaban los usuarios de la red social de Twitter al exponer las imágenes donde se ve al protagonista de la película “Once machos” besando a su ex reportera, Fiorella Retiz, y mientras comparaban este ampay con el de Melissa Paredes.

Recordemos que las cámaras de Magaly Tv La Firme captaron a la ex reina de belleza, junto al bailarín Anthony Aranda besándose, mientras esta mantenía una relación con su ex esposo Rodrigo Cuba. L as consecuencias de su actuar fueron muchas, entre ellas, el retiro de la televisión peruana, una fuerte presión social, la pérdida de trabajo, comentarios de haters en redes sociales, entre otras cosas más.

En el caso de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, la presión mediática se viene dando mediante las redes sociales.

“¿A Miyashiro y Del Portal les va a pasar lo mismo que a Melissa Paredes no? Chau del programa ¿verdad?”, escribió una usuaria.

Usuarios se pronuncian en redes sociales sobre el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. (Foto: Captura Twitter)

Sin embargo, es necesario resaltar que un grupo menor viene defendiendo al productor de “La Banda del Chino”, indicando que este no se debería retirar ni comparar con Paredes, debido a que tiene una gran trayectoria artística, y en algunos casos justificando su infidelidad.

Frente a ello, algunos expertos se han pronunciado en Twitter, dejando en claro que la defensa de los valores no debería de tener ni priorizar el género, influencias, nivel económico o trayectoria profesional.

“Si los autores fueron ellos (Miyashiro y del Portal), viniendo del mismo canal, que se aplique el mismo criterio que se siguió con Melissa Paredes. La defensa de los valores no debería de tener género, contactos, ni billetera”, se lee en el comentario del abogado Oscar Naupari.

ALDO MIYASHIRO Y ÉRIKA VILLALOBOS

Ambos artistas eran una de las parejas más sólidas de la televisión peruana. Casados desde el 2005, atravesaron su primera crisis matrimonial (y pública) en el 2010 y tuvieron que separarse durante 8 meses. Luego dejaron atrás ese mal momento y la farándula peruana los conocía y llamaba “uno de los matrimonios más estables”.

No obstante, eso duró hasta el 19 de abril, fecha en que Magaly Tv: La firme lo captó besando apasionadamente a su exreportera Fiorella Retiz, en el interior del departamento de Óscar del Portal.

Según el informe emitido por el programa de la popular “Urraca”, Miyashiro se encontraba hace unos días en España junto a su familia, esposa e hijos, descartando algún tipo de separación entre ellos.

AMPAY POR DOS

Cabe resaltar que Magaly Medina confirmó haber estado tras los pasos de Óscar del Portal, quien es un conductor de televisión, ex futbolista, comentarista de fútbol, padre de familia y esposo, a quien desde hace varios días los “urracos” de Medina vieron en situaciones cariñosas con la exesposa de Pedro Loli, Fiorella Méndez. Pero se llevaron una gran sorpresa al captar a Miyashiro besando a una ex colaboradora suya.

El seguimiento inició en un conocido campeonato de futbol, los reporteros comenzaron a ver que las sospechas se hacían más fuertes al ver la atención que “Las Fiorellas” le brindaban a los conductores de televisión.

Fue así que la noche llegó, mientras los reporteros seguían los pasos Retiz y Méndez, notaron algo extraño. Siendo ya la 1:00 a.m. un grupo llegó hasta la casa del conductor de América Deportes, todos ellos llevaron licor debido a que su equipo de fútbol había ganado, por lo que existe la posibilidad que se lleven el campeonato.

Al pasar las horas y ya quedando solo los 4 protagonistas del ampay, se observa que Aldo Miyashiro y su exreportera Fiorella Retiz comienzan a besarse. Siendo las 5:00 a.m. ellos deciden retirarse del departamento. Lo que más llamó la atención es que al salir, los dos actuaron como si no se conocieran.

¿Qué pasó con Óscar del Portal y Fiorella Méndez? En las imágenes ambos aparecieron por un corto periodo, pero luego desaparecieron y no volvieron a aparecer más hasta el día siguiente. La ex pareja del cantante de cumbia pasó la noche en la casa del matrimonio Del Portal Quimper y se retiró a las 9:30 a.m.

Los reporteros la siguieron hasta su domicilio y al preguntarle si había pasado la noche en el departamento del comentarista deportivo, ella respondió “No, nada que ver”, negando lo evidente.

En la actualidad el conductor de América Deportes se encuentra casado con Vanessa Quimper, quien no se encontraba en su hogar cuando ocurrió el ampay, ya que está en Punta Cana de vacaciones con sus hijos y a la espera de su esposo.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

