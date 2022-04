Patricia Chirinos no considera que un cambio de gabinete sea positivo para el país

Las diversas crisis que hoy enfrenta el Perú han motivado a estudiar varias posibilidades para encontrar una salida. Son diversos los escenarios que se plantean; entre ellos, la recomposición del gabinete presidido en la actualidad por Aníbal Torres. Sin embargo, desde la oposición no se ve con buenos ojos la salida del premier. Por su parte, la integrante de la bancada de Avanza País, Patricia Chirinos, consideró que esta medida no sería lo más indicado para la nación.

“Ya he sentado mi posición, no creo que ningún cambio de gabinete vaya a significar un cambio positivo para el país. Esta sería la quinta vez. Hemos visto que cada elección del presidente es para peor”, dijo en conversación con RPP Noticias. Además, señaló que el actual grupo a cargo de Aníbal Torres está conformado por personas que no representa a todos los sectores del país y aseguró que se trata de gente no idónea.

Patricio Chirinos, la congresista que impulsó el primer intento de vacancia contra Pedro Castillo, ha asegurado que su salida sería la medida adecuada para que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma el máximo cargo político. La integrante de Avanza País aseguró que Boluarte está “más preparada” y cuenta con “más criterio” para dirigir las riendas del país y convocar a un gabinete que refleje a la población.

“No va a significar como una hada madrina que van a cambiar las cosas de un día para el otro, pero por lo menos, y no es que esté del lado de la señora Dina Boluarte, sería un mecanismo constitucional que ella continúe con esta gestión y este mandato”, agregó la parlamentaria.

VOZ OFICIALISTA

A pesar de los diversos cuestionamientos por el manejo de las crisis y declaraciones de Aníbal Torres, el congresista oficialista Alex Paredes aseguró que el premier no debería dar un paso al costado. “Yo no creo que esté en esa condición (de abandonar el cargo), no veo que haya cosas inadecuadas que ameriten que deba ser cambiado. El comentario (sobre Hitler) no me pareció pertinente, ya indigna, pero que si me pregunta si ese hecho sería suficiente para que lo cambien, creo que no”, dijo a Canal N.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

Sobre posibles cambios en el gabinete tras las declaraciones del cardenal Pedro Barreto, el parlamentario señaló que no cuenta con información para confirmar dicho escenario. “La semana pasada hemos oído información sobre el cambio de gabinete, hubo la presencia de Pedro Barreto y de Max Hernández, hay algunas cosas que se van a hacer en dirección al cambio de Gabinete, pero desde que nos fuimos de Arequipa los miembros de la bancada no hemos hablado con el presidente, así que no podemos dar información certera”, agregó.

La noche del 18 de abril, el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, se refirió por primera vez a cambios en su grupo de trabajo, pero lo dejó sobre la mesa como una posibilidad. “Está bien, el gabinete puede ser recompuesto”, dijo desde el Cusco, zona donde se viene registrando un paro tras el alza de precios.

Hace poco más de una semana, el 11 de abril, Aníbal Torres había descartado la posibilidad de su salida e incluso calificó de sólido al grupo de trabajo que dirige. “Les comunico que no he presentado mi renuncia, el Gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, declaró ante la prensa mientras se registraban protestas y pedidos de renuncia de miembros del Ejecutivo por parte de la población.

