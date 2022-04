Miguel Vargas tras el buen momento de Cienciano: “Considero que nos hemos adaptado a la idea que tiene el profesor”

El último sábado, Cienciano del Cusco venció 2-0 al Carlos A. Mannucci por la décima fecha de la Liga 1, en partido disputado en el estadio Mansiche de Trujillo.

Los goles del triunfo del cuadro imperial fueron anotados por el defensor peruano Paolo Fuentes y el atacante ecuatoriano Fernando Guerrero.

De esta manera, Cienciano sumó 21 puntos y se ubica como líder de la Liga 1 junto a Sport Huancayo tras disputarse 10 fechas de la Liga 1.

Una de las figuras del elenco cusqueño es Miguel Ángel Vargas, arquero nacido en Chile, que ya cuenta con DNI peruano, puesto que su padre nació aquí y su madre es chilena. Él pasa por el mejor momento de su carrera en el Cienciano de la Primera División de Perú.

Miguel Ángel Vargas ha disputado todos los partidos de Cienciano en la Liga 1. Esto, gracias a que no ocupa plaza de extranjeros en el conjunto ‘Imperial’ debido a que está inscrito en el torneo con DNI peruano.

No obstante, este fin de semana, de hecho, Vargas fue figura tapando un penal en los descuentos del partido en el triunfo 2-0 de visita ante Carlos A. Mannucci. Esta es la segunda atajada desde los doce pasos que contiene el guardameta de 25 años: el anterior fue en la primera fecha ante César Vallejo en su debut bajo los tres palos del elenco peruano.

Infobae llamó a Miguel Ángel Vargas, arquero de Cienciano para que hablé del éxito en la Liga 1 y cuente sus sensaciones de jugar en el fútbol peruano.

Debido a tu buen trabajo junto a tus compañeros, Cienciano es líder con Sport Huancayo de la Liga 1, ¿tú cómo te sientes al respecto?

Para todo grupo que inicia el año trabajando es importante siempre pelear arriba y arrancar con los objetivos claros. El equipo está en un alza de crecimiento y siento que es un poco al esfuerzo que se ha venido haciendo en todo este tiempo.

¿Ya te acostumbraste a la altura?

Sin duda ya me acostumbre. Tuvimos por ahí una pretemporada en el cual empezamos mucho antes que el resto de los equipos y eso para mí que vengo del llano me ayudó más rápido a poder adaptarme más rápido al tema de la altura.

¿Qué te atrajo de venir a jugar a Cienciano?

Uno lo motiva venir a Cienciano porque es un equipo grande con mucha historia y sin duda a cualquier jugador lo seduce. Tuve la oportunidad de estar en este equipo, mi padre es peruano. Entonces, yo tenía la posibilidad de sacar mi DNI y no iba a ocupar plaza de extranjero, eso me sedujo de venir a Perú. Era una linda oportunidad de competir por el puesto y la posibilidad de jugar.

Al ser tu papá peruano, tú ya conocías Perú o recién lo estás conociendo

Es mi primera vez, porque antes había venido cuando era más niño, recuerdo que tenía entre 3 o 4 años para conocer a mi familia por parte de papá. Pero es la primera vez que vengo a jugar y a vivir.

Ahora que juegas en Perú, ¿tu familia paterna ya fue a verte a algún partido?

Mi papá está muy contento cuando le conté la posibilidad de jugar en Cienciano, él estaba muy feliz por mi y también porque ahora está viviendo en Lima y está un poco más cerca de Cusco, en avión es una hora. Mi familia paterna como mis tíos siempre me mandan mensajes y están siguiendo los partidos. Están muy atentos a mi desempeño y he sentido el cariño de ellos hacia mi familia. Pudieron ir a un partido cuando jugamos contra Universitario de Deportes en Lima, ahí fue un tío junto a mi padre.

¿Por qué tu papá fue a Chile?

Mi papá por ahí alcanzó a jugar profesional en Centroamérica y llega a Chile buscando oportunidades de trabajo. Entonces, conoce a mi madre. Él llega en 1994 a Chile y mi abuelo si jugó en Alianza Lima.

¿Cómo se llamaba tu abuelo?

Gustavo Vargas, mi abuelo fue arquero, no recuerdo el año que estuvo ahí.

Encontraste en Cienciano la regularidad que todo arquero anhela

Sin duda, estoy muy feliz por el momento que estoy pasando personal y también del equipo, como te digo, Cienciano atraviesa un gran momento. Sin mentirte estoy enfocado en lo que con respecta al club y lo que venimos haciendo. Obviamente como jugador, uno aspira a cosas y sin duda, me gustaría crecer en este club y después uno ver que posibilidades hay acá en Perú o en otro lado. Yo me formé en Universidad Católica y salí a Deportes Santa Cruz en el 2017 salí a préstamo en busca de continuidad. El puesto de arquero es una posición de poca rotación y yo recién era promovido en Católica. Además, los arqueros que estaban Cristopher Toselli y Franco Constanzo, arqueros grandes y de buen nivel. Entonces, yo salí en busca de continuidad. Luego, regresé y me tocó luchar el puesto con Dituro que tenía un año espectacular. Vine a Cienciano a competir por el puesto.

¿Qué aprendiste de Cristopher Toselli y Franco Constanzo?

Los miraba mucho y aprendí de ellos, son grandes arqueros y sobre todo grandes personas. A mi me dejaron mucho aprendizaje.

Imagino que la eliminación en la Copa Sudamericana ante Melgar fue un golpe duro, ¿qué hicieron para levantarse y hoy liderar la Liga 1?

Fue un momento duro porque teníamos bastante ilusión y expectativa de avanzar y meternos a la fase de grupos, pero yo destacó la capacidad que tuvo el equipo para reponerse, la mentalidad y creo que todo el equipo estaba convencido de que a pesar de ser una llave apretada lo hicimos bien. Por ahí, no se dio la clasificación , pero jugando así y con la actitud vamos a tener resultados más positivos que negativos. La clave es que todo el equipo está mentalizado y quizás por ahí que no nos ha chocado haber quedado fuera de la Sudamericana. Con respecto al liderato, el grupo está mentalizado en cada uno seguir mejorando personalmente y grupalmente y siento que estamos viviendo este momento de ir partido a partido, sin marearse y perder el foco. Hay cosas que mejorar tanto personal como grupal.

Ahora, se viene Sporting Cristal, ¿qué sabes del rival?

Sin duda he visto los partidos de Sporting Cristal, que es un equipo que juega muy bien y viene con una idea de juego hace bastante tiempo, sin duda, un rival muy difícil. Pero nosotros estamos bien y de local podemos hacer las cosas bien. Está claro que va a ser un partido difícil, sin embargo, estamos con toda la confianza de salir a trabajar ese partido y quedarnos con los tres puntos.

¿Analizas a los rivales?

Cuando me dan la información más especifica de cada jugador los analizo. Además, a mi me gusta ver mucho fútbol, por ahí veo los partidos de la Liga y uno va conociendo y viendo de que forma definen. Esto es una ayuda como para tener una idea, no te definen lo que van a hacer el día del partido. Pero como te digo, si me gusta mirar mucho y por ahí estar informado de los rivales.

¿Eres autocrítico con tu desempeño en el campo de juego?

Sí, soy bastante autocrítico, siempre analizo de manera personal después de cada partido y veo en qué puedo ir mejorando día a día. Yo siento que cada día puedo aprender algo nuevo y puede mejorar detalles.

Al ya tener DNI, ¿te gustaría tener una posibilidad en la selección peruana?

Siento que la selección es algo donde uno aspira llegar, pero hoy en día disfruto el momento que tengo con Cienciano y estoy enfocado al cien por ciento. Uno aspira sin duda a la selección en algún futuro, pero en la actualidad, estoy enfocado en mi club y esperando hacer las cosas bien tanto en lo individual como grupal.

¿Cómo es la relación con el profesor Gerardo Ameli?

El cuerpo técnico es bastante intenso, ellos viven el fútbol de manera bastante intensa, siento que tratan de transmitirlo hacia el grupo y lo hemos sabido recibir de buena manera y se nota en los partidos, la intensidad que por ahí el equipo tiene y la actitud que plasmamos. Considero que nos hemos adaptado a la idea que tiene el profesor.

