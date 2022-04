Magistrado Eloy Espinosa-Saldaña necesita donantes de sangre para pronto trasplante de pulmones

Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, anunció que necesita donantes de sangre para su pronta intervención quirúrgica. Como se sabe, el letrado es candidato para un trasplante de pulmón tras la fibrosis pulmonar que padece.

A través de su cuenta de Facebook, Espinosa- Saldaña hizo un llamado a todas las personas que de buena voluntad puedan ayudarlo en estos momentos cruciales de su salud.

“Nunca me ha gustado pedir favores, pero ahora es inevitable. Parece que se acerca la oportunidad de mi trasplante de pulmones. Sin embargo, para el momento decisivo, el Hospital Almenara, el único que en el Perú hace estos trasplantes, me pide por lo menos 20 donantes de sangre RH negativo grupo 0, y 4 personas para sacarle plaquetas (allí no importa el tipo de sangre)” , manifestó Espinosa-Saldaña en su cuenta de Facebook.

Cabe mencionar que el juez constitucional contó en octubre del 2021, que la fibrosis pulmonar que padece se le había agravado, por lo que “la salida única para atender y revertirla es un trasplante”.

“He tenido que internarme de emergencia para hacerme todas las pruebas que esto reclama. Bueno, ahora habrá una junta médica en el (Hospital Nacional Guillermo) Almenara, que es el único lugar del país donde se hace trasplante de pulmones”, expresó en aquel entonces el magistrado en conversación con TV Perú.

Durante este diálogo, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña hizo una reflexión y lamentó que el Perú sea uno de los países con más bajo índice de donación de órganos.

“A diferencia de una convicción que hay en otros países de donar o la obligación en otros países de hacerlo, nosotros no tenemos ni la convicción buena ni dada por la ley. (...) Entonces, se da un trabajo doble para las personas que necesitamos (el trasplante de órganos)”, expresó.

“CORTE IDH DIO UN JALÓN DE OREJAS AL TC TRAS FALLO A FAVOR DE FUJIMORI

Hace algunas semanas, al conocerse el fallo del TC, sobre la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, el magistrado Espinosa- Saldaña se pronunció al respecto y mantuvo su postura, asegurando que esta decisión fue un “un jalón de orejas” hacia este organismo.

“Tenemos el resultado donde, en realidad es a nivel internacional, un jalón de orejas al Tribunal por no entender que en esta película no tenía por qué entrar y por no entender que la supervisión la hace la Corte IDH, con el apoyo de la Corte Suprema, por tratarse de un expresidente de la República. En este asunto, el Tribunal mira y aplaude, no tiene más qué hacer”, expresó para la radio Exitosa.

En ese caso, aseguró que respeta la posición y votación que realizaron sus colegas frente al caso de dejar en libertad al ex mandatario del Perú.

“A veces, como lo hemos conversado muchos veces, en un colegiado no siempre quien tiene las mejores razones tiene los votos. Entonces, yo respeto lo que ocurrió con mis compañeros pero era crónica de una actuación anunciada. Esto iba a ser así”, manifestó.

Former President of Peru Alberto Fujimori attends a trial as a witness at the navy base in Callao, Peru March 15, 2018.

Por otro lado, el magistrado del Tribunal Constitucional, indicó que él y Marianella Ledesma plantearon una cuestión previa para evitar que se decida el hábeas corpus a favor del indulto del expresidente Alberto Fujimori.

“La magistrada Ledesma y yo planteamos una cuestión previa para acumular expedientes y esperar, pero esa cuestión previa no fue aprobada. Cuando la planteamos lo hicimos con la mejor intención, pero no fue acogida”, manifestó en declaraciones a TV Perú.

“Este caso está sometido a la supervisión de la Corte Interamericana y desde ayer hasta el 4 de mayo, la Corte IDH está reunida en sesión permanente y uno de los casos que se van a supervisar es el Caso Barrios Altos, uno de los casos por los cuales se denegó el indulto a Fujimori”, advirtió el magistrado.

