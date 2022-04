Conoce el ranking de bancos que ofrecen los créditos hipotecarios más baratos

En la actualidad muchas personas están pensando en comprar una vivienda y tomar una deuda de largo plazo, sin embargo, hay que considerar cuánto están cobrando las entidades financieras por los préstamos hipotecarios para tenerlo en cuenta en el presupuesto y evitar imprevistos más adelante.

Por esa razón, es importante que las personas naturales puedan comparar los costos de financiamiento que ofrecen las diversas entidades por estos productos financieros.

No obstante, la tasa de interés promedio más baja en soles para los préstamos hipotecarios se ubica en 6.75 % anual a febrero último y la ofrecen Scotiabank y BBVA, según información difundida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Le siguen el Banco de Crédito e Interbank con tasas promedio de 6.87 % y 6.97 %, respectivamente, entre otras entidades financieras.

Cabe destacar que hay nueve entidades bancarias, una financiera y siete cajas municipales que ofrecen préstamos hipotecarios en el país.

Tasas de interés en soles de créditos hipotecarios en sistema financiero - Febrero 2022 (%)

Entidades financieras Tasa de interés anual (%)

BBVA 6.75

Scotiabank 6.75

Banco de Crédito 6.87

Interbank 6.97

BanBif 7.47

Banco GNB8 8.06

Banco Pichincha 8.27

Banco de Comercio 8.47

Financiera Crediscotia 10.66

CMAC Huancayo 12.08

CMAC Cusco 12.11

CMAC Piura 13.29

CMAC Maynas 13.35

CMAC Trujillo 13.84

CMAC Arequipa 14.26

Mibanco 15.44

CMAC Ica 15.71

¿CÓMO OBTENER UN CRÉDITO HIPOTECARIO?

Es importante conocer tu calificación crediticia

Luego, es importante ahorrar para tu cuota inicial

Hay que tener estabilidad laboral

Buen historial crediticio: cuando solicites un crédito hipotecario la entidad comprobará que no presentes un mal comportamiento de pago y que no te encuentres reportado en forma negativa en las Centrales de Riesgo. Por tanto, deberás mostrar un historial crediticio limpio, es decir, no tener deudas en otros bancos o encontrarte en Infocorp.

Edad: Generalmente, la edad mínima es de 18 años y la máxima es de 65 años.

Ingresos mensuales mínimos: los bancos suelen requerir unos ingresos mínimos mensuales superiores a S/ 800 o S/1,000.

Debes pagar tus deudas y evitar adquirir nuevas deudas

Obtén una preaprobación para un crédito hipotecario

