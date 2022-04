Carlos Bustos y su optimismo con Alianza Lima para lo que resta de la Copa Libertadores: “Tenemos chances”

El técnico argentino llegó a principios del 2021 al cuadro 'blanquiazul'. Foto: Alianza Lima.

Alianza Lima cayó en sus primeras dos presentaciones de la Copa Libertadores 2022 y sus opciones de avanzar a los octavos de final se van disminuyendo. Sin embargo, aún quedan cuatro fechas por jugar y Carlos Bustos, luego de conseguir una categórica victoria en la Liga 1 ante Universitario, se llenó de confianza y ve con optimismo el torneo Conmebol.

“Creo que tenemos chances en la Copa Libertadores. Tenemos que ir a Brasil a hacer un buen partido y luego recibimos a Colo Colo. Si tenemos la chance de clasificar a Sudamericana o a octavos de final sería fantástico”, comentó el estratega argentino, que el 2021 firmó por los ‘íntimos’, en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Además, en otro momento analizó los primeros partidos ante los ‘Millonarios’ en Lima y los ‘albos’ en Santiago. “No me gustó el primer tiempo ante Colo Colo. Contra River Plate hicimos un partido competitivo de alto nivel , creo que podemos competir en Libertadores”, expresó el técnico.

Por otro lado, dijo que le gustaría jugar en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. “A mí me encantaría jugar la Libertadores en ‘Matute’, pero creo que no será factible por el tema de la luz. No sé si haya la posibilidad, me encantaría jugar ahí”. Sin embargo, horas después se confirmó que, a pesar de los intentos, todos los partidos se jugarán en el estadio Nacional.

Recordemos que Alianza Lima aún no suma puntos en el grupo F y por ahora solo alargó su mala racha hsitórica en este torneo internacional con 25 partidos sin poder ganar . Su próximo encuentro será ante Fortaleza de Brasil el 27 de abril desde las 07:00 p.m. (hora peruana), club que tampoco ganó y con ellos disputarían mano a mano el tercer lugar, posición que da cupo para la Copa Sudamericana.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Alianza Lima v River Plate - Estadio Nacional, Lima, Peru - April 6, 2022 Alianza Lima coach Carlos Bustos reacts REUTERS/Sebastian Castaneda

LOS PARTIDOS QUE LE RESTAN A ALIANZA EN LIBERTADORES:

- Fortaleza vs Alianza Lima / 27 de abril

- Alianza Lima vs Colo Colo / 05 de mayo

- Alianza Lima vs Fortaleza / 18 de mayo

- River Plate vs Alianza Lima / 25 de mayo

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

Alianza Lima tendrá una semana larga para trabajar después de dos fechas seguidas de la Copa Libertadores. Los ‘blanquiazules’ se enfrentarán a Academia Cantolao el próximo sábado 23 de abril a las 15:30 (hora local) en el estadio Miguel Grau del Callao. En un principio se habló en jugar en el Nacional, pero esto se desmintió tras la publicación del ‘Delfín’ en redes sociales. Los ‘íntimos’ ahora suman 11 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

BUSTOS HABLÓ DE FARFÁN

El regreso de Jefferson Farfán es algo que todos esperan con ansias y la fecha de tu vuelta es una intriga total. Carlos Bustos se refirió a su lesión y cómo viene recuperándose, pero no pudo confirmar la fecha para que vuelva a disputar un partido con Alianza Lima.

“Farfán está en plena recuperación, estuvo con nosotros en el último día de entrenamiento previo al Clásico. Él se siente mucho mejor y esperemos que la parte médica nos autorice a que ya pueda trabajar con nosotros, pero no puedo decir una fecha“, declaró el estratega ‘íntimo’ en conversación con Ovación.

Jefferson Farfán no jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores con Alianza Lima: el delantero volvió a operarse de la rodilla.

SEGUIR LEYENDO