| Imagen: Municipalidad de Moche

“Cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú va a reconocer a Moche. Yo he hecho bastante” fue parte de lo que dijo el polémico alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, César Arturo Fernández, tras devolverle al presidente de la República, Pedro Castillo, una placa de reconocimiento que acababa de recibir como parte de una ceremonia donde participaron 550 alcaldes de municipalidades ganadores de la quinta edición del Premio Nacional “Sello Municipal Incluir para crecer. Gestión local para las personas”.

César Fernández grabó el momento en el que se acercó al mandatario para devolverle la placa. “Se lo devuelvo porque yo no quiero eso. Yo quiero pistas y veredas para mi lugar. No quiero, no me gustan esos reconocimientos a mí”, le dijo.

El jefe de Estado le extendió la mano y le dijo “¡fuerza!” mientras conversaba con los otros alcaldes que esperaban tomarse la foto de recuerdo junto al presidente en el frontis de Palacio de Gobierno.

Alcalde de Moche, César Fernández, rechazó así un reconocimiento otorgado por Pedro Castillo | VIDEO: Municipalidad de Moche

