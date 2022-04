César Hildebrandt sobre crisis política: “El problema es que Castillo le debe a Vladimir Cerrón”

La crisis que atraviesa el gobierno de Pedro Castillo es protagonista de varias notas informativas, así como de programas como el del periodista César Hildebrant. A través de su programa por streaming se refirió al complicado momento que atraviesa el actual gobierno y la posibilidad de recomponer el gabinete que en la actualidad está liderado por el premier Aníbal Torres. Además, se refirió a la influencia que ejerce Vladimir Cerrón en el jefe de Estado.

Durante su podcast, Hildebrant cuestionó el anuncio del arzobispo de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto, sobre una posible renovación de gabinete. “Muy pronto el presidente anunciará los cambios que pasa por un nuevo Gabinete y un premier que no dependa ya del partido Perú Libre o de grupos del entorno del presidente Castillo, eso está clarísimo”, señaló Barreto a lo que el periodista respondió resaltando la presencia de una figura clave.

Cardenal Barreto asegura que muchos se sienten defraudados del gobierno de Pedro Castillo

“Monseñor Pedro Barreto ignora que el problema no es que Castillo le prometa el oro. El problema es que el señor Pedro Castillo le debe a Vladimir Cerrón (…) Vamos a ver si el señor Cerrón le da permiso para tener un gabinete nuevo y equitativamente diferente”, señaló Hildebrandt sobre la influencia que podría general el exgobernador de Junín dado que es una figura importante dentro del partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno.

“No creo en ninguna palabra en el anuncio del nuevo gabinete. El problema es que no tiene peso. Vladimir Cerrón eso es lo que quiere, infiltrar el Estado con su gente que generalmente es muy servil con su punto de vista”, agregó César Hildebrant.

ANUNCIOS Y POSTURAS

“Monseñor Pedro Barreto dice que el país está a punto de morir, afirmación que confirma una vez más que el clero está a favor de la conspiración contra el presidente”, escribió Vladimir Cerrón desde su redes sociales a modo de respuesta al cardenal por haber mencionado a Perú Libre en su crítica contra lo que han sido los primeros meses de gobierno de Pedro Castillo.

“¿Golpe eclesiástico? Si el cura aún no se ha enterado, hay un partido que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir a un premier o un gabinete es totalmente inaceptable. El Gabinete Barreto solo garantizaría la convivencia subordinada del pueblo con sus explotadores creyéndolo natural y necesario”, agregó el exgobernador investigado.

Desde el Ejecutivo se ha mencionado la posibilidad de un cambio en el gabinete, pero luego fue desmentida por un integrante del mismo. Sin embargo, la noche del lunes 18 de abril, el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, anunció la posibilidad de un cambio. “Está bien, el gabinete puede ser recompuesto”, dijo desde el Cusco, zona donde se viene registrando un paro tras el alza de precios.

Premier Aníbal Torres anuncia la posible recomposición del gabinete

Hace poco más de una semana, el 11 de abril, Aníbal Torres había descartado la posibilidad de su salida e incluso calificó de sólido al grupo de trabajo que dirige. “Les comunico que no he presentado mi renuncia, el Gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, declaró ante la prensa mientras se registraban protestas y pedidos de renuncia de miembros del Ejecutivo por parte de la población.

Desde el otro extremo, la congresista Patricia Chirinos señaló que un cambio en el gabinete no sería lo indicado. “Ya he sentado mi posición, no creo que ningún cambio de gabinete vaya a significar un cambio positivo para el país. Esta sería la quinta vez. Hemos visto que cada elección del presidente es para peor”, dijo en conversación con RPP Noticias. La congresista que impulsó el primer intento de vacancia contra Pedro Castillo, ha asegurado que su salida sería la medida adecuada para que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma el máximo cargo político.

