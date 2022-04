Jairo Concha declaró tras su doblete y goleada ante Universitario: “Venimos a divertirnos”

Jairo Concha fue la figura del Universitario vs. Alianza Lima.

Alianza Lima goleó 4-1 a Universitario de Deportes por la jornada 10 de la Liga 1 2022. El equipo ‘blanquiazul’ tuvo una buena actuación desde lo colectivo, pero Jairo Concha destacó al marcar un doblete en el Monumental. Con este resultado, los ‘íntimos’ sumó dos triunfos al hilo por primera vez en la temporada.

“Necesitábamos un partido como este, en el que todo nos salió bien. El grupo siempre ha estado unido a pesar de los malos resultados que tuvimos y hoy gracias a Dios pudimos llevarnos los tres puntos en un estadio difícil”, manifestó el mediocampista al ras de campo.

“ Nosotros venimos mentalizados a plasmar nuestro juego, a divertirnos , sabíamos que era un clásico teníamos que tomarlo con toda la responsabilidad, bueno nos salió todo y nos llevamos el triunfo”, agregó el exfutbolista de la Universidad San Martín”.

Jairo Concha fue consultado si el triunfo ante la ‘U’ fue su mejor cotejo y respondió lo siguiente: “En realidad no sé, pero si jugué un buen partido, en realidad quiero agradecer a mi familia y a todos los que me apoyaron porque no la venía pasando bien. Espero que sea un impulso para seguir creciendo”.

El futbolista de 22 años lleva seis goles con la camiseta de Alianza Lima desde que llegó de Santa Anita. En la temporada pasada registró cuatro tantos y cinco asistencias en 28 partidos disputados. En esta campaña ya alcanzó la mitad en apenas nueve compromisos.

DOBLETE DE JAIRO CONCHA

Jairo Concha abrió el marcador a los 25 minutos en el clásico peruano. El equipo de Carlos Bustos salió rápido con un pelotazo de Yordi Vílchez. Pablo Lavandeira la bajó de cabeza para Edgar Benítez y Ángel Cayetano en su intento de despejar el balón, hizo impactar el esférico en el paraguayo y este le quedó a ‘Lava’. El ‘charrúa’ jugó de una para Concha, quien remató con pierna izquierda al primer palo.

El segundo tanto del volante ‘íntimo’ llegó a los 30′. Vílchez volvió a lanzar una bola larga a las espaldas de los defensas ‘cremas’ y encontró a Lavandeira. El uruguayo tuvo tiempo para acomodarse y sacar un buen centro. Jairo Concha apareció muy cerca del punto de penal, controló la pelota y le pegó con pierna derecha.

Alianza Lima 4-1 Universitario: resumen del clásico peruano por Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

PRÓXIMA FECHA

Alianza Lima tendrá una semana larga para trabajar después de dos fechas seguidas de la Copa Libertadores. Los ‘blanquiazules’ se enfrentarán a Academia Cantolao el próximo sábado 23 de abril a las 15:30 (hora local) en el estadio Nacional. El ‘Delfín’ no pudo de visita ante la Universidad Técnica de Cajamarca y empató 2-2 con tantos de Gabriel Tellas y Giancarlo Carmona.

Tras la goleada 4-1 ante Universitario, los dirigidos por Carlos Bustos recuperan terreno y sumaron 11 unidades. Se encuentran a diez puntos del líder del campeonato, pero aún quedan nueve fechas por jugarse.

Por su parte, Universitario de Deportes deberá levantar cabeza, pues el próximo domingo chocará con Sport Boys en condición de local. El partido está programado para las 15:30 (hora local) en el estadio Monumental. Esta derrota frenó sus aspiraciones de acercarse a los punteros del torneo peruano.

Su rival viene de ganarle por la mínima diferencia a Ayacucho FC en el Miguel Grau del Callao. Con Juan Alayo como técnico interino, los ‘rosados’ consiguieron una victoria luego de cuatro jornadas con un gol de Alexis Blanco.

