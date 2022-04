Roberto Martínez se ríe al saber que Ethel Pozo le dio el perdón: “Le agradezco a la Divina Providencia”

Roberto Martínez se burla de Ethel Pozo. (Foto: Instagram)

El programa Amor y Fuego realizó un informe recordando las antiguas declaraciones de Ethel Pozo, quien hace algunos años señaló que había perdonado a Roberto Martínez por haberle sido infiel a su mamá Gisela Valcárcel; sin embargo, la conductora de América Hoy dejó en claro que no podía olvidar la traición.

Mientras que los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González se encontraban hablando sobre este tema, la producción les indicó que habían llamado al exfutbolista para que le recuerden las declaraciones de su exhijastra.

“Ethel dijo que ella es una hija de Dios, una cristiana y que ha logrado perdonarte, pero no olvidar la traición que hiciste con su madre, que no sería tu amiga”, dijo el popular ‘Peluchín’.

Al respecto, Roberto Martínez no pudo evitar reírse y señalar de manera irónica que gracias a las palabras de Ethel Pozo ahora puede dormir tranquilo todas las noches, pues sabe que tiene su perdón.

“ No he escuchado eso... le agradezco a la Divina Providencia que me haya perdonado... ya decía por qué no estoy durmiendo bien estos años... ”, dijo el exesposo de la ‘Señito’ a modo de broma.

Sin embargo, el excapitán de Universitario reconoció que la reacción de la conductora de América Televisión es lo que cualquier hija haría por su mamá, pues recordó que su infidelidad arruinó su matrimonio con Gisela Valcárcel y no fue la manera correcta de finalizarla.

“ Yo reconozco que mi matrimonio con Gisela pudo haber sido una cosa totalmente diferente, asumo toda la responsabilidad , yo fui el culpable de la separación y si Ethel se sintió afectada, le pido disculpas, no sé por qué, pero...”, agregó.

De otro lado, Roberto Martínez señaló que el principal problema de su matrimonio con la ‘Señito’ fue que empezaron a compartir su intimidad con el público, algo que no le gustaba y que en su momento no lo conversaron. “Creo que nos faltó ese tema, pero yo tengo que arrepentirme de algo, me arrepiento yo”, acotó.

Asimismo, el exfutbolista recalcó que luego de ver a Gisela Valcárcel en El Gran Show, ellos vivieron una época bastante divertida de amigos, al punto de salir a bailar y tomarse una copa de vino, aunque aclaró que nunca pasó nada romántico entre ellos.

“ Tomábamos un buen vino, salíamos, íbamos a bailar, pero nunca existió un ‘remember’ y no es que me la esté dando de panudo , pero el momento no se dio porque estábamos en otras etapas”, dijo.

Para finalizar, Martínez señaló que cuando asistía al programa de la rubia, en varias ocasiones se encontró con Ethel Pozo y se saludaban con total cordialidad. “Si me ha perdonado genial, ya no voy a tomar mi pepita para dormir”, agregó.

