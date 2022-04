“No me digas solterona 2” es el mejor estreno nacional desde la reapertura de los cines

"No me digas solterona 2" abrió su primer día con más de 26 mil espectadores, el mayor número alcanzado por una producción nacional en un estreno para salas. (Big Bang Films)

¡Hace historia en plena pandemia! No me digas solterona 2 se convirtió en el mejor estreno de una película peruana desde que se reabrieron los cines en 2021. Ayer, 14 de abril, la segunda entrega con Patricia Barreto se proyectó en salas a nivel nacional y registró más de 26 mil asistentes en su primer día . Cabe destacar que, no se veía una cifra tan alta en las producciones de corte nacional desde antes de la crisis sanitaria, la cual provocó un retraso en los rodajes y los estrenos de múltiples filmes hechos en Perú.

La primera parte de esta historia dirigida por Ani Alva Helfer había logrado un número de 53,419 de asistentes en el año 2018, convirtiéndose en todo un éxito para el cine nacional y un motivo para que el público estuviera más que interesado en ver una continuación. En octubre de 2020, el filme debutó en el mercado streaming al integrarse oficialmente al catálogo de la plataforma Netflix.

Patricia Barreto y André Silva protagonizan esta película dirigida por Aní Alva Helfer. (Big Bang Films)

No me digas solterona 2 llegó oficialmente a todas las salas de cine el pasado 14 de abril y ya es un completo éxito. A lo largo de todo el Perú, las salas de cine agotaron las entradas para las funciones. La secuela que dirige Alva Helfer inicialmente iba estrenarse en 2020, pero no se lanzó hasta dos años más tarde tras ser reprogramada por los cierres de los cines ante la propagación de la COVID-19. Esta vez, la cineasta nos muestra a su estilo el paso hacia el amor propio a través de un mensaje contundente y con una historia divertida y única.

A través de sus redes sociales, la actriz Patricia Barreto compartió algunos mensajes en referencia a su retorno al protagónico. “¡Es hoy! ¡Por fin la espera terminó amigos! No me digas solterona 2 se estrenó en todos los cines a nivel nacional. Gracias por todo el amor, los mensajes de cariño y respeto hacia mi trabajo y a este hermoso proyecto que me ha hecho crecer tanto, me ha llenado el alma y sanado el corazón . Los invito a que disfruten mucho de esta secuela hecho con toda la pasión y el amor por nuestro trabajo para todos ustedes. Y gracias a Dios por bendecir cada uno de mis proyectos, a Él le entrego siempre mi trabajo y mi protección en todo”, escribió en la leyenda de una fotografía de la Avant Premiere.

Originalmente, la cinta peruana iba a estrenarse en 2020, pero la pandemia provocó que fuera reprogramada hasta dos años más tarde. (Big Bang Films)

¿De qué trata No me digas solterona 2?

“Superados los males de amor, Patricia se convierte en el paño de lágrimas de José: su mejor amigo está inesperadamente devastado por una reciente ruptura amorosa. Patricia accede a aconsejar, pero pronto se da cuenta de que está enamorada de él”, apunta la sinopsis oficial de la cinta. La historia nos presentará cómo la inocente Patty está dispuesta a apoyar a José tras verlo sufrir por su ruptura amorosa, pero pronto la venda se le caerá de los ojos. Ella lo ama, y tendrá que decidir entre el valor de una larga amistad o lanzarse a las temibles garras del amor.

Además de Barreto, el elenco está conformado por André Silva, Andrés Vílchez, Natalia Salas, Anahí de Cárdenas, Yiddá Eslava, Adolfo Aguilar, Maricarmen Marín y la actriz mexicana Angélica Aragón. La película nacional está producida por Big Bang Films y distribuida de la mano de Diamond Films. La historia es una creación original de Aní Alva Helfer, quien se encargó de dirigir ambas entregas.

Desde el 14 de abril, "No me digas solterona 2" se proyecta en cines a nivel nacional. (Big Bang Films)

No me digas solterona 2 se puede ver desde el 14 de abril en cines a nivel nacional. Las entradas están a la venta Cineplanet, Cinemark, UVK, Movie Time, Cine Star y Cinépolis.

SEGUIR LEYENDO: