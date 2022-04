Edison Flores y la emocionante descripción de su gol ante Colombia en Barranquilla

Edison Flores describió la jugada de su gol ante Colombia.

Edison Flores fue invitado a un programa deportivo y recordó su importante gol a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Qatar 2022, que sirvió de mucho para que la selección peruana consiga el boleto al repechaje. El ‘Orejas’ no se guardó ningún detalle, describió su corrida y su gran definición ante David Ospina.

“En mi mente solo estaba que quería que me tocara una oportunidad y aprovecharla. Me acuerdo de la jugada del gol que yo estaba cerrando a Cuadrado muy cerca del área grande, recuperamos el balón y yo me voy al ataque”, inició su relato el futbolista del DC United en Al Ángulo.

“Cuando ya veo que el ‘Cholo’ (Christian Cueva) engancha hacia adentro, me paro y cuando veo que él está bien posicionado, yo sigo mi carrera. Sé que Yerry (Mina) está siguiéndome, yo ya estaba muy adelante de él y era casi imposible que me alcanzara”, agregó sobre su increíble corrida en el Metropolitano Roberto Meléndez.

“ Lo que a mí me ayuda a pegarle fuerte, porque si no lo hacía así tal ves no entraba, es que yo acomodo el cuerpo y remato al primer palo . El segundo poste no era mi idea porque ya me había metido una carrera de muchos metros, cruzarla ya no me daba”, complementó.

El festejo fue efusivo, pues Flores venía siendo criticado por un bajón en su nivel y hasta muchos pedían que no sea convocado a la ‘bicolor’. Estos hinchas no tenían en cuenta que el futbolista de 27 años sufrió un lesión y por ello su rendimiento era muy distinto. No obstante, volvió a aparecer para tapar bocas.

Por último, al exjugador de Universitario de Deportes le dieron a elegir entre el gol ante Ecuador en Quito en las clasificatorias a Rusia 2018 o ante Colombia en Barranquilla. “Hay que vivir el presente, el de Colombia”, respondió.

PRESENTE DE EDISON FLORES

En el 2022 ha disputado cuatro partidos oficiales con DC United, de los cuales tres arrancó. Justamente, el último fue ante Atlanta United, que terminó con un resultado en contra (1-0) y en aquel compromiso entró a los 75 minutos.

Su próximo cotejo será ante Austin FC y está programado para el próximo sábado 16 de abril a las 18:30 (hora peruana) en el Audi Field. Su equipo marcha décimo en la tabla de posiciones de la Major League Soccer con cinco unidades.

PERÚ EN EL REPECHAJE

Como ocurrió en el camino a Rusia 2018, la selección nacional deberá afrontar el repechaje. Perú ya tiene experiencia en estas instancias tras vencer a Nueva Zelanda. En el duelo de ida igualó 0-0 con los ‘Kiwis’ y cerró su clasificación en casa con un triunfo 2-0 con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos.

El partido para definir al representante de Confederación Asiática de Fútbol se llevará a cabo en Qatar el próximo 7 de junio. La hora y estadio está por confirmarse. Emiratos Árabes se enfrentará a Australia después de superar por la mínima diferencia a Corea del Sur.

La repesca internacional está programada entre el 13 de junio del presente año y se jugará Doha. A diferencia que en el 2017 será a partido único, ya no de ida y vuelta. Previo a este decisivo cotejo, Ricardo Gareca y compañía planean tener amistosos para llegar con minutos.

