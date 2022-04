¿Cómo murió Judas Iscariote, el hombre que traicionó a Jesús?

¿Quién fue realmente Judas Iscariote? Conoce más sobre la vida y muerte del apóstol que entregó a Jesús.

Entre los personajes bíblicos de la Semana Santa se destaca el de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó y entregó a Jesús para que sea torturado hasta la muerte. De acuerdo a lo que relatan las páginas de la Biblia, este hombre formó parte del círculo cercano del hijo de Dios, pero que no llegó a recibir el título de santo. Su nombre está relacionado a definiciones negativas, como la codicia, engaño y falsedad. Su representación como tal ha cobrado popularidad que en muchos países de América Latina queman muñecos de él en ciertas festividades.

Sobre él se sabe que fue uno de los 12 apóstoles que fueron elegidos para poder predicar en el mundo. Este fue pieza clave para que las autoridades judías encuentren al mesías para ser asesinado y no dejar abierta ninguna posibilidad a que se convierta en rey. ¿Qué hay de su familia? Los relatos no dan mayor información, salvo que fue hijo de Simón.

¿Qué significa Iscariote? Su origen proviene de Kariot, pueblo al sur de Judea, donde nació este personaje. De acuerdo a otras versiones, este se asocia a la tribu de Isacar o al término griego ‘sicarius’ (asesino). La importancia que tuvo en el grupo de fieles lo llevó a ser nombrado como el tesorero, título que no cumplió moralmente, ya que lo aprovechó para robar el dinero que juntaban.

¿POR QUÉ JUDAS TRAICIONÓ A JESÚS?

Este apóstol se presentó ante los máximos sacerdotes con el único objetivo de preguntar cuánto dinero podría ganar si es que les revelaba la dirección exacta en la que se encontraba Jesucristo. Según lo que se especifica en el evangelio de Mateo, ellos le prometieron entregarle 30 monedas de plata. Al conocer esta información, buscaba la oportunidad de entregarlo sin que sus compañeros lo descubran, ya que todos caminaban juntos y solo se separaban cuando Jesús les indicaba que cumplan ciertas actividades.

¿Qué pasó en la última cena? Este es uno de los momentos más importantes, ya que marca el inicio de la serie de torturas a las que fue sometido el hijo de Dios. Todos los apóstoles se reunieron para escuchar las revelaciones que del mesías. Es así como anuncia que Judas lo iba a traicionar, pero no mostró algún tipo de odio hacia él porque sabía que era parte de su misión en esta vida terrenal.

Pasajes que marcan la Semana Santa: el manto sagrado de Jesús: el misterio que esconde el sudario de Turín

Mientras los elegidos cenaban, Iscariote llegó en compañía de soldados hasta el lugar donde Cristo estaba rezando. Esquivando las antorchas, se acerca y le da un beso en la mejilla. Con el tiempo, este acto se convirtió en el máximo ejemplo de traición.

A Judas Iscariote normalmente se le recuerda por una sola cosa: su traición a Jesús. Créditos: Tiktok video.

¿CÓMO MURIÓ JUDAS?

Los relatos antiguos sostienen que este no pudo con la culpa e intentó devolver las monedas que recibió por entregar a Jesús. Es en este punto en el que se presentan dos versiones de lo que ocurrió con él:

El evangelio de Mateo indica que cuando se enteró que a su maestro lo condenaron a muerte, el remordimiento no lo dejaba dormir, por lo que tomó la decisión de devolver lo recibido a los sacerdotes y jefes judías, ya que consideró que había caído en pecado. A ellos no les importó cómo se sentían e ignoraron su presencia. Al no poder revertir lo que hizo, se marchó y ahorcó.

Por otro lado, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata desde el punto de vista de Pedro. Hace mención a que con las monedas compró un campo, y en la soledad, “se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas” (Hch 1:18).El escenario de su suicidio fue conocido como Hakeldamá o campo de sangre.

SEGUIR LEYENDO