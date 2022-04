Diego Rebagliati se refirió con dureza al polémico penal en contra de Cristal en Copa Libertadores

Diego Rebagliati se refirió con dureza al polémico penal en contra de Cristal en la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs U. Católica: el periodista Diego Rebaliati se refirió al penal en contra del equipo celeste en el partido por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Libertadores 2022 que se disputó en el estadio San Carlos Apoquindo en Santiago.

En los minutos de descuento del partido entre el equipo celeste y los ‘cruzados’ el árbitro uruguayo Leodán González cobró un penal polémico producto de una mano dentro del área de Percy Liza al disputar un balón aéreo con el defensor Nehuén Paz. La decisión provocó el gol del triunfo del equipo chileno.

El periodista de Movistar Deportes publicó en su cuenta de Twitter un comentario en rechazo a la decisión del juez del compromiso. “Que penal inventado, siempre pasa algo por la...”, citó.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

No fue el único en pronunciarse al respecto a través de las redes sociales. Su colega, Horacio Zimmermann también opinó sobre el tema: “Resultado injusto porque la diferencia entre uno y otro equipo la hizo el árbitro. De todas formas, Cristal debió cerrarlo antes. Percy Liza falló dos ocasiones solo. Solo”.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

“No es penal. Es mano de jugador de Católica. Leodán Gonzáles regalándole el partido a la Universidad Católica (...) le regaló un penal a los locales sobre el final”, suscribió Jean Martín Dueñas, reportero de Rpp. En el mismo sentido, Juan Carlos Ortecho, periodista de la misma emisora, tuiteó: “No es penal a Cristal en Santiago. Le roban impunemente”.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

-

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Eddie Fleishman de Willax Tv citó; El árbitro inventa un penal U. Católica por una mano que no existió. Están 1-1 y Cristal no merece irse derrotado. Es una vergüenza Conmebol que no haya VAR en la Copa Libertadores”.





Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

-

Polémica por penal cobrado a U. Católica frente a Sporting Cristal por Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).





Sporting Cristal perdió en su partido de estreno en la Copa Libertadores 2022 ante Flamengo de Brasil (2-0) en el Estadio Nacional de Lima. El cuadro brasileño se impuso con goles de Bruno Henrique y Matheuzinho. El cuadro celeste también fue derrotado en su último partido por la Liga 1 peruana luego de perder 2-0 ante la Universidad César Vallejo, se quedó con 12 puntos y ocupa el puesto 10 de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

U. Católica debutó con derrota en el Grupo H tras caer 1-0 ante Talleres de Córdoba por la primera fecha de la serie. El duelo se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Argentina y el gol de la victoria lo marcó Héctor Fértoli. Los ‘Cruzados’ cayeron 2-0 ante La Serena en su reciente presentación en el torneo chileno y se ubicó en el puesto nueve de la tabla con 12 unidades.

El técnico de Sporting Cristal Roberto Mosquera alineó con Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles, Leandro Sosa; Irven Ávila y Percy Liza.

El estratega de la U. Católica Cristian Paulucci formó con Sebastián Pérez; José Fuenzalida, Erwin Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Marcelino Núñez, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Gonzalo Tapia; Diego Valencia y Fernando Zampedri.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE SPORTING CRISTAL

Sporting Cristal vs Deportivo Municipal

Cienciano vs Sporting Cristal

Talleres de Córdoba vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Deportivo Binacional

ADT vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Universidad Católica

Sporting Cristal vs Ayacucho

PRÓXIMOS PARTIDOS DE U. CATÓLICA

Huachipato vs Universidad Católica

Universidad Católica vs Colo Colo

Universidad Católica vs Flamengo

Sporting Cristal vs Universidad Católica

Ñublense vs Universidad Católica

Universidad Católica vs Unión La Calera

Flamengo vs Universidad Católica

SEGUIR LEYENDO