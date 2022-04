Ministro Salas planteará para que próxima sesión de Consejo de Ministros sea en Kuélap

Alejandro Salas, ministro de Cultura. | Foto: Mincul

Alejandro Salas, ministro de Cultura, anunció que le propondrá la presidente Pedro Castillo y al primer ministro, Aníbal Torres, la posibilidad de realizar la sesión de Consejo de Ministros en la fortaleza de Kuélap tras los últimos derrumbes.

Para ello, el titular del Mincul, informó que está preparando un acta donde se le pedirá tanto al jefe de Estado como al premier ir hasta la provincia de Luya, en Amazonas, para ser parte de esta reunión ministerial.

“Hubo una reunión donde se ha podido evidenciar los puntos de esta acta. Le he pedido la presencia del presidente de la República (Pedro Castillo). Es el mandatario más bien quien nos dice a nosotros como ministros: ‘cuando viajen, por favor, díganme qué lugares piden Consejo Descentralizado de Ministros, yo quiero estar ahí’. Así que este es uno de ellos”, expresó el ministro Salas.

“Le estoy llevando la propuesta al presidente y al premier (Aníbal Torres) para poder hacer un Consejo Descentralizado en Kuélap. Esto va a ser, no solo significativo, sino un punto importante del avance que necesitamos para sacar adelante a Kuélap”, precisó el funcionario.

Como se recuerda, el ministro Salas viajó hasta Kuélap para conocer de cerca la problemática que atraviesa esa zona arquitectónica tras el derrumbe de estos tres días. Tras su llegada, el funcionario aseguró que el mandatario se siente preocupado por esta gran perdida.

“El presidente Pedro Castillo está muy preocupado por la situación, nos ha pedido reportar la situación que vamos a evidenciar y por supuesto mañana también estaremos respondiendo al Congreso lo que corresponda a la situación de Kuélap”, indicó.

Alejandro Salas asegura que Kuélap no se va a caer

Además, comentó que a los pocos días de asumir la gestión del ministerio de Cultura, conoció la situación de Kuélap, es por ello que en el mes de febrero se declaró en emergencia esta zona preinca.

“Mi gestión a los once días de haber asumido el cargo declaró en emergencia Kuelap, porque ya habían evidencia que tanto la humedad y las lluvias y dos movimientos telúricos que habían habido en noviembre de 2021 y en febrero de este año hicieron que las estructuras de esta fortaleza se vean debilitado”, dijo Salas

Agregó que “vamos a restaurar Kuélap como corresponde, vamos a recuperar esta parte de nuestra cultura que fue abandonada por muchísimos años. Que el pueblo peruano esté tranquilo, que el compromiso del gobierno de Pedro Castillo con el Ministerio de Cultura está encaminado a poder recuperar Kuélap. Kuélap no se va a caer”, dijo el ministro Salas.

Por otro lado, dejó en claro que esto también se da por un descuido por parte de los anteriores gobiernos. Es por ello, que tuvo que declarar la fortaleza en emergencia de la manera más pronta.

Alejandro Salas, titular del Ministerio de Cultura.

“No solamente eso, las intensas lluvias y el abandono por años que ha tenido la fortaleza hicieron que no se realicen las obras de drenaje para que la humedad no lo dañe ni lo debilite. La declaratoria de emergencia nos permitió crear un grupo de trabajo para la investigación y restauración de emergencia que se necesita”, manifestó.

Indicó que en los últimos días se hizo una transferencia para que se pueda trabajar los apuntalamientos respectivos y que, una de las razones de su viaje, es para que le expliquen qué ha ocurrido y qué puede pasar después.

“Esta es una desidia por años que no solo le corresponde al Ministerio de Cultura, también hay trabajos que deben hacer el gobierno regional, los gobiernos locales, entre otros actores, pues la cultura es desarrollo , reactivación económica, turismo. No se trata de que salgan voces a decir quién es el culpable”, agregó.

