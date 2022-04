Alejandro Salas, ministro de Cultura: “El presidente Castillo está muy preocupado por Kuélap”

Alejandro Salas, ministro de Cultura. | Foto: Mincul

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se dirige al complejo arqueológico Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, para hacer una evaluación sobre los desprendimientos ocurridos en los últimos días.

El titular de la cartera de Cultura realizó una parada en Bagua debido al cielo nublado y al mal clima que aún no le permite llegar a Kuélap. En el lugar, brindó declaraciones para el canal estatal TV Perú e indicó que el presidente Pedro Castillo, está preocupado por la situación.

“El presidente Pedro Castillo está muy preocupado por la situación, nos ha pedido reportar la situación que vamos a evidenciar y por supuesto mañana también estaremos respondiendo al Congreso lo que corresponda a la situación de Kuélap”, indicó.

EMERGENCIA DECLARADA EN FEBRERO

Además, Alejandro Salas comentó que a los 11 días de asumir la gestión en el Ministerio de Cultura, luego de evidenciar varios informes, decidieron declarar en emergencia Kuélap porque dos terremotos en los últimos meses (uno en noviembre de 2021 de 7.5 grados y otro en febrero de 2022 de 6.8 grados) debilitaron las estructuras del complejo arqueológico.

“No solamente eso, las intensas lluvias y el abandono por años que ha tenido la fortaleza hicieron que no se realicen las obras de drenaje para que la humedad no lo dañe ni lo debilite. La declaratoria de emergencia nos permitió crear un grupo de trabajo para la investigación y restauración de emergencia que se necesita”, manifestó.

Indicó que en los últimos días se hizo una transferencia para que se pueda trabajar los apuntalamientos respectivos y que, una de las razones de su viaje, es para que le expliquen qué ha ocurrido y qué puede pasar después.

“Esta es una desidia por años que no solo le corresponde al Ministerio de Cultura, también hay trabajos que deben hacer el gobierno regional, los gobiernos locales, entre otros actores, pues la cultura es desarrollo, reactivación económica, turismo. No se trata de que salgan voces a decir quién es el culpable”, agregó.

Finalmente dijo que este miércoles 13 de abril asistirá a la comisión de Cultura del Congreso de la República para informar las acciones que viene realizando su despacho para contener y restaurar el derrumbe de una muralla del complejo arqueológico de Kuélap.

Ministro de Cultura viaja a Kuélap. | VIDEO: TV Perú Noticias

11 PUNTOS DE RIESGO

Por su parte, también este martes, el gobernador regional de Amazonas, Oscar Altamirano Quispe, solicitó la inmediata intervención de especialistas en el complejo arqueológico Kuélap, ya que existirían otros 11 puntos que están en riesgo de colapsar.

Señaló también que ha solicitado también la conformación de una comisión de alto nivel que tome acciones ante el colapso sufrido en las últimas 48 horas, pero que dicho grupo de trabajo debe incluir a la región y las autoridades de la zona que están relacionados al monumento que es patrimonio cultural de la nación.

Precisó que la mencionada comisión estaría conformada con los titulares de las carteras ministeriales de Cultura, Economía y Finanzas y Comercio Exterior y Turismo, así como del Gobierno Regional Amazonas para la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Kuélap.

