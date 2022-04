Expareja de asesor del Mincetur denuncia que sus fotos íntimas fueron enviadas a Guido Bellido

El domingo pasado, el programa Panorama emitió un testimonio de Jackeline Zuñiga, la mujer que durante siete meses padeció un calvario en manos de su expareja, Daniel Abarca Soto, este exasesor del MINCETUR, ahijado político de Guido Bellido.

Ella denunció haber sido agredida y violentada sexualmente y por tener el coraje de hablar claro, esta semana ha recibido todo tipo de amenazas. Jackeline Zuñiga tiene más pruebas de las vilezas que fue objeto de parte de estos dos individuos tan cercanos, ambos que el otro asesor de la pareja llegó a enviarle fotos íntimas de esta mujer al expremier. Todo esto en marzo, imágenes que el expremier Guido Bellido aprobaba con un clásico y particular emoticón.

“Yo no sé, en este momento, si el señor Bellido o Abarca tienen más fotos mías. Fotos que han sido tomadas en la intimidad de mi relación”, manifestó Jackeline Zuñiga a Panorama de manera indignada.

“En todo caso, lo que me queda hoy, es defenderme y una forma de defenderme es informar, no me queda otra”, agregó.

La relación del agresor Daniel Abarca Soto y su padrino que lo colocó en el Estado, Guido Bellido, no se conoce aún completamente.

“Como no me va a dar asco, algo que nunca en mi existencia pensé pasar por esta situación realmente. En qué mente enferma cabe mandar fotografías de tu mujer. Nadie merece que se invada así su privacidad”, señaló Jackeline Zuñiga.

“Estos dos señores no son gente sana Yo no sé si se la pedirá o se la dará el de propia voluntad. Claro que es mi foto, la tomamos hace años y nunca me imaginé que este señor pudo hacer algo así”, expresó Jackeline Zuñiga.

La verdadera razón que llevó a Jackeline Zuñiga a huir de su agresor, fue ver su fotografía desnuda en la línea de conversación de WhatsApp del denunciado, Daniel Abarca, con Guido Bellido.

“Es mi foto, la tomamos hace años y nunca me imagine que ese señor iba a ser eso. Si ha habido más, yo ya no lo pude ver. En ese momento me puse nerviosa y traté de recopilar información y apenas paso eso, me quería alejar. Me puse muy mal. Yo recolecto información y a raíz de esto, que yo me escapo y tengo que huir”, manifestó.

Daniel Abarca Soto era el paisano de Guido Bellido y su ficha del MINCETUR, solamente le pudo dar la mano para que sea asesor principal del Ministro desde agosto y ganar 15 mil soles mensuales. sin haber sido funcionario público antes de su vida y trajo a su pareja Jackeline Zuñiga desde Cuzco y la hizo vivir un infierno. Hoy un juez le otorga medidas de protección y Abarca está denunciado por violencia y agresión sexual.

¿Qué pasó luego del informe de Panorama sobre Jackeline Zuñiga?

Primero, dirigentes de Perú Libre llamaron a Zuñiga para amenazarla. “El día lunes recibo una llamada de la señora Ruth Huayllani, que se identifica como la secretaria de base de la región Cuzco perteneciente al partido ‘Peru Libre’ y me amenaza de una manera muy intimidante y me dice que me va a denunciar. Es gente que ya está en un extremo y me amenaza con denuncia y me trata con palabras soeces”, comentó Jackeline a Panorama.

Luego, tiene que lidiar con el acoso de Bellidistas, según contó Jackeline a Panorama. “Ahora que estamos llegando a estos extremos, ya no puedo callar”, sentenció.

