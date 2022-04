Diego Rebagliati opinó del gol de Andy Polo: “Esto hará que el hincha de la ‘U’ se ponga incondicionalmente atrás de él”

Andy Polo anotó el gol de la victoria de Universitario.

Andy Polo tuvo su debut soñado con Universitario de Deportes en la Liga 1 2022. El extremo entró y anotó el gol de la victoria ante Ayacucho FC. Por ello, el comentarista deportivo Diego Rebagliati manifestó que su actuación se ganará el respaldo de los hinchas ‘cremas’ tras sus problemas legales.

“Siendo todo lo polémico que ha sido el tema de Polo, que en el primer partido ponga un sello de autoridad en términos futbolísticos como este, va a hacer que el hincha se ponga incondicionalmente atrás de él y eso le va a servir a él como futbolista. Ojalá le sirva en todo sentido para vivir más en paz y más tranquilo”, expresó Diego Rebagliati en el programa Después del Todo.

Michael Succar se sumó a los halagos del exfutbolista. “Su gol fue una genialidad, yo creo que ha sido la genialidad de la fecha, tal ves con el gol de Quintanilla y de Peña. Por el valor del gol, por el minuto y por lo que representó, la vuelta de Polo espectacular”.

Asimismo, el conductor del programa se enfocó en el accionar de Universitario en cuanto a la denuncia de la esposa de Andy Polo. “Para la ‘U’ no fue prioridad, solo respondió a la presión mediática. No puede pasar por agua tibia que un club de Estados Unidos no solo que lo separe del equipo, sino que reconozca que se demoró en hacerlo”.

“Esperamos que de aquí en adelante tomen más en cuenta las señales del contexto porque por encima del fútbol están los valores y los derechos”, agregó Succar. “También es importante que Polo haga un mea culpa por no saber manejar una situación que lo llevó a ese límite”, finalizó Rebagliati.

Andy Polo le dio la victoria a Universitario ante Ayacucho FC por la jornada 9 de la Liga 1.

EL DEBUT DE ANDY POLO ANTE AYACUCHO FC

A los 57 minutos del partido, Álvaro Gutiérrez llamó a Andy Polo para reemplazar a Jorge Murrugarra. Universitario se encontraba perdiendo por la mínima diferencia tras el gol de tiro libre de Minzum Quina. El exfutbolista del Portland Timbers entró con la camiseta número 99.

Andy Polo tendría su primer aviso. Piero Quispe le metió un pase al área y apareció por derecha para rematar, pero la pelota chocó en la parte de afuera del arco. El extremo se lamentó haber fallado el disparo.

No obstante, su revancha llegó a los 91′. Previamente la ‘U’ empató con un ‘blooper’ y autogol de Ítalo Espinoza. Polo partió desde metros más adelante de la media cancha, cambió de ritmo y superó a un rival, luego le hizo un caño a Quina y lo dejó tirado en el suelo. Ingresó al área y definió con frialdad. De esta forma anotó su primer gol con camiseta ‘crema’.

El exintegrante de la ‘bicolor’ no jugaba un compromiso oficial desde el 22 de mayo del 2021. En aquella ocasión, salió lesionado y posteriormente tuvo que ser operado. Esto lo dejó alejado de las canchas por el resto de la temporada. Hizo su reaparición en los amistosos con la ‘blanquirroja’ a inicios del 2022.

Golazo de Andy Polo para remontada de Universitario ante Ayacucho FC por Liga 1. (Video: GOLPERU).

PRÓXIMO PARTIDO DE LA ‘U’

Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima la próxima jornada, en lo que será el primer clásico del 2022. El partido está programado para el domingo 17 de abril a las 15:00 (hora local) en el estadio Monumental. Lo más probable es que se juegue solo con hinchada ‘crema’.

SEGUIR LEYENDO