“No fuimos nosotros los que empezamos”: así justifica el embajador de Rusia en Perú la invasión a Ucrania

Igor Romanchenko, el embajador de Rusia en el Perú. Foto: Andina

Igor Romanchenko, embajador de la Federación Rusa en el Perú, ofreció una entrevista al semanario Hildebrandt en sus Trece para conversar sobre la invasión de su país a Ucrania, las nacionaes occidentales y qué espera de las estrategias diplomáticas con el territorio peruano.

“Que “nosotros hemos empezado” es una opinión muy simplista, discúlpeme. Yo pienso que no fuimos nosotros los que empezamos. ¿Por qué? Eso es un tema. Vamos al año 2014, cuando los países occidentales orquestaron el golpe de Estado en Kiev, llevando al poder a las fuerzas radicales que apoyaron abiertamente el nazismo y la rusofobia. Cuando Crimea logra hacer realidad su derecho a la autodeterminación, otras regiones ucranianas que se pronunciaron en contra de Kiev fueron sometidas a la presión, bloqueo económico y atentaron contra sus derechos fundamentales (…). Una verdadera masacre ocurrió el 2 de mayo del 2014, cuando los nacionalistas ucranianos quemaron vivas a 48 personas en Odesa. ¡Esto fue filmado! ¿Alguien fue acusado? No pregunto siquiera si alguien fue condenado, sólo pregunto si alguien fue acusado”, dijo el emisario político.

Pese a que el periodista le contestó que ya habían pasado siete años desde 2014, Romanchenko respondió que las presiones habían aumentado.

“Está el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas. Cuando cayó el muro de Berlín todo el mundo celebró y nuestros colegas occidentales varias veces declararon en voz alta que no habría ningún avance hacia la frontera rusa de la OTAN. Decían que ni se lo imaginaban, que no hacía falta porque ya no había comunismo en Rusia y que ahora todos estábamos a favor de la propiedad privada que es nuestro… –¿cómo se dice?– ¡nuestro Cordero Sagrado! Gorbachov les creyó o les fingió creer. No lo sé. Pero después empezó el avance de la OTAN hacia las fronteras. Muy suave, en cinco etapas, todo con sonrisa y diciendo: “No es contra ustedes, ponemos cohetes en Polonia, antimisiles balísticos en caso de que Irán pueda disparar contra nosotros”. Hay que tomar un globo para mirar dónde está Irán y dónde está Polonia. Pero ellos siempre con una sonrisa avanzando, avanzando y avanzando. Ahora, los países bálticos que tienen frontera con Rusia son miembros plenos de la OTAN. Bulgaria, Rumanía son miembros de la OTAN y el próximo debía ser Ucrania”, manifestó.

El embajador dijo que habían avisado varias veces a Washington porque no querían tener “sistemas de armamento estratégico en la frontera con Rusia”, sin embargo, según sus palabras, nunca fueron escuchados. “Siempre, con su sonrisa, decían que era un derecho de los pueblos resolver el tema de seguridad. ¡Sí, es el derecho de uno, pero en el caso de la OTAN no es así!”, agregó.

Para Romanchenko, el vínculo entre la Unión Europea y Rusia se rompió hace mucho tiempo. “Desde un punto de vista diplomático nos preocupa… aunque la palabra preocupar no sirve. Nosotros vemos la situación de una manera un poco diferente. Vemos que con estas sanciones fuertes sí hay una especie de unidad en Europa, pero también ha quedado demostrado que el régimen de comercio internacional basado en reglas –no en derecho internacional, no en derecho comercial– ya no sirve, no funciona. Cuando le robaron 20 mil millones a Venezuela hubo un pretexto: que Maduro era narcotraficante... Pero en el caso de Rusia no hubo pretexto, robaron así nomás”, dijo.

War crime prosecutor's team member speaks on the phone next to buildings that were destroyed by Russian shelling, amid Russia's Invasion of Ukraine, in Borodyanka, Kyiv region, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

AGRESIÓN A UCRANIA

El periodista del semanario Hildebrandt en sus Trece cuestionó al canciller ruso por la invasión a Ucrania. No obstante, el europeo expuso que no coincidía con esa visión y que tan solo era un “conflicto”.

“¿Esto les da derecho a poner la mano en el bolsillo del participante? ¿Cómo es esto? Yo no lo entiendo. ¿Y dónde está el sagrado derecho de la propiedad privada? Y en este caso ni siquiera es una propiedad privada sino es propiedad estatal. ¿Qué argumento tiene? A mí no me gusta tu política exterior, entonces puedo robarte. ¿Esa es la lógica? No lo entiendo. Lo mismo vemos con los oligarcas. No es que a mí me guste el señor Viktor Velselberg, no es esto. Pero yo no entiendo cómo, sin juicio, sin tribunal, sin que él sea un criminal, puedan robarle un yate que cuesta 90 millones de dólares. No se me ocurre. Y después que digan que viven en un Estado de derecho”, aseveró.

Romanchenko no respondió si creía que los países occidentales iban a defender a Ucrania por la invasión de Vladimir Putin -algo que posteriormente sucedió-, pero comentó que se ha probado “que el sistema de comercio internacional no podrá seguir funcionando bajo los mismos reglamentos anteriores”.

“Mostró que en Occidente no hay nada sagrado. Antes fue sagrada la propiedad privada, ahora no lo es. Antes fue sagrado decir la verdad, ahora no lo es. Antes era sagrado cumplir con el derecho internacional. Ahora, en vez de derecho, se utilizan reglas. La pregunta es: ¿quién las inventó?”, se preguntó.

El embajador ruso Igor Romanchenko con en una reunión con el presidente peruano Pedro Castillo. Foto: Andina

AMÉRICA LATINA Y PERÚ

El embajador expresó que desde el gobierno de Vladimir Putin quieren tener “amistad con América Latina” al recordar la cooperación de la Unión Soviética con varios países, sobre todo con Perú. El reportero del semanario respondió que eso sucedió hace más de 40 años, aunque el canciller replicó que en esos años “el comercio andaba muy bien”.

“Esto duró todos los años 70 y todos los 80 (…) y mediados de los 90. (…) El 80 % de la demanda de pilas de la población de la Unión Soviética, 250 millones de habitantes, se cubría con suministros de zinc de Perú…”, aseveró.

Romanchenko no compartió la opinión de que el alza del precio del petróleo, de los fertilizantes y los alimentos básicos sea un fenómeno en el Perú por consecuencia directa de la invasión de Rusia a Ucrania.

“Los precios del petróleo subieron, es verdad; los precios de gas subieron aún más, es también verdad; va a haber problemas con fertilizantes que el Perú importa en una buena parte de Rusia y con el trigo (…) ¿Pero por qué ocurrió todo esto? No porque hay una confrontación militar entre Rusia y Ucrania. Esto ocurrió porque países de Occidente, antes que nada Estados Unidos pero también Inglaterra, impusieron sanciones”, aseguró.

Luego, aconsejó al gobierno peruano que para salir de la crisis económica “las empresas privadas que distribuyen acá los fertilizantes compren directamente a Rusia, que con gusto los vendería al Perú”.

“No hay ningún límite, ninguna dificultad. Hasta los norteamericanos excluyeron los fertilizantes de su lista de sanciones. (…) El trigo sí va a aumentar de precio. ¿Aquí qué podemos hacer? Nosotros tuvimos que utilizar el sistema de cupos para no permitir el aumento de precios dentro de Rusia, pero el trigo no era algo que el Perú importara de Rusia a gran escala”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO