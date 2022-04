VER EN VIVO Barcelona vs Frankfurt: juegan por los cuartos ida de Europa League 2022

Barcelona vs Frankfurt: partido por los cuartos ida de Europa League 2022 (Foto: Reuters)

Barcelona vs Frankfurt: el equipo azulgrana choca ante el cuadro de las ‘Águilas’ este jueves 7 de abril por el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League 2022 en el estadio Deutsche Bank Park de Hesse, Alemania.

Barcelona llega al partido con Eintracht Frankfurt en plenitud de resultados luego de encadenar 13 partidos sin perder de manera consecutiva en las competiciones de LaLiga española y la Europa League acumulando diez triunfos y tres empates.

Además, Barcelona solo en la LaLiga lleva 14 partidos sin perder, lo que le permitió alcanzar el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo español y colocarse a doce puntos del líder Real Madrid, con un partido pendiente.

En club culé inició su camino en la Europa League luego de quedar en el tercer lugar de la fase de grupos de la Champions League. En el camino a los cuartos de final de la Europa League el equipo azulgrana superó a Napoli de Italia en la fase preliminar a la eliminación directa y en octavos al Galatasaray de Turquía. En ambas ocasiones, empató el primer partido de local y consiguió un triunfo como visitante en la revancha.

Por su parte, Eintracht Frankfurt arriba al duelo con Barcelona luego de seis partidos sin perder en los torneos de la Bundesliga y la Europa League.

Frankfurt no ha podido ganar en sus últimos dos partidos en el torneo alemán y tampoco anotar goles. Las ‘Águilas’ se ubican en el puesto nueve de la tabla de posiciones de la Bundesliga.

Además, el equipo alemán a diferencia de Barcelona, ha recorrido la Europa League desde la fase de grupos clasificando y se adjudicó el primer lugar de su serie. Luego superó a Real Betis en los octavos de final con un marcador global a favor de 3-2.

El técnico de Barcelona Xavi Hernández no podrá contar con Dani Alves, que no fue inscrito en la Europa League, y tampoco con el lesionado Sergiño Dest. El DT azulgrana deberá recomponer su defensa con la opción de Ronald Araújo como lateral, Óscar Mingueza y Eric García junto a Gerard Piqué.

Pero, los problemas para encontrar el once titular también recaen en considerar las bajas de Ansu Fati, Memphis Depay, Sergi Roberto, Luuk de Jong, Moussa Wague y Samuel Umtiti. Sin embargo, Xavi apelará por Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Pedri en el mediocampo.

El estratega de Eintracht Frankfurt Oliver Glasner tendría todo en orden para disponer de su mejor equipo ante Barcelona con sus principales referentes en condiciones: Sebastián Rode, Kristijan Jakic y Djibril Sow.

Barcelona vs Eintracht Frankfurt: ambos clubes se enfrentan por el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League 2022

“Es un muy buen equipo, lo demostró ante el Betis, tiene un sistema difícil de contrarrestar, con carrileros, un media punta, dos puntas... no va a ser nada fácil, y más sabiendo que para ellos va a ser un partido histórico. Tenemos que igualar esa motivación, si no, nos van a pasar por encima”, afirmó Xavi Hernández previo al Barcelona vs Frankfurt por la Europa League.

“Será un magnífico partido de la Europa League contra un rival de primer nivel. Estamos haciendo una excelente temporada en la competición, estamos invictos y esperamos que el camino continúe hasta las semifinales. En términos europeos, es el partido más importante de mi carrera. No queremos estar defendiendo en los últimos 30 metros durante 90 minutos. Queremos mostrar nuestros puntos fuertes. Tenemos que ser sensatos, pero también hemos demostrado que podemos crear ocasiones”, analizó Oliver Glasner, DT del Frankfurt.

Barcelona y Eintracht Frankfurt se enfrentarán por primera vez en la historia de las competiciones internacionales de clubes de Europa.

ALINEACIONES DEL BARCELONA VS FRANKFURT

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araújo, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang y Ferrán Torres.

Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Santos Borré y Lindström.

HORARIOS DEL BARCELONA VS FRANKFURT POR LA EUROPA LEAGUE

- Costa Rica / 1:00 p.m.

- Guatemala / 1:00 p.m.

- Nicaragua / 1:00 p.m.

- Honduras / 1:00 p.m.

- El Salvador / 1:00 p.m.

- México / 1:00 p.m.

- Panamá / 2:00 p.m.

- Perú / 2:00 p.m.

- Colombia / 2:00 p.m.

- Ecuador / 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 3:00 p.m.

- Venezuela / 3:00 p.m.

- Bolivia / 3:00 p.m.

- Paraguay / 4:00 p.m.

- Uruguay / 4:00 p.m.

- Chile / 4:00 p.m.

- Argentina / 4:00 p.m.

- Brasil / 4:00 p.m.

- España / 8:00 p.m.

Barcelona vs Frankfurt: convocatoria azulgrana para el partido por los cuartos ida de Europa League 2022 (Foto: Barcelona)

CANALES TV PARA VER BARCELONA VS FRANKFURT

- Argentina / ESPN y Star+.

- Bolivia / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- Brasil / GUIGO, ESPN, Claro y Star+.

- Chile / Star+.

- Colombia / ESPN 2 y Star+.

- Costa Rica / ESPN y Star+.

- República Dominicana / ESPN y Star+.

- Ecuador / ESPN 2 y Star+.

- El Salvador / ESPN y Star+.

- Guatemala / ESPN y Star+.

- Honduras / ESPN y Star+.

- México / ESPN y Star+.

- Nicaragua / ESPN y Star+.

- Panamá / ESPN y Star+.

- Paraguay / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- Perú / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1.

- Estados Unidos / TUDN, Unimás, Paramount+ y Univisión.

- Uruguay / ESPN, ESPN 2 y Star+.

- Venezuela / ESPN 2 y Star+.

