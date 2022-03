Cómo eliminar el mal olor de las tuberías: consejos para mitigar ese hedor en casa

Agua del caño de una cocina. Foto: Net Jet.

Seguimos con los trucos sencillos para la limpieza del hogar, pasos prácticos con el fin de que puedas realizarlo por ti mismo sin ayuda de nadie. Esta vez vamos a un caso natural, el olor a desagüe que tiene tu casa sea por un problema con la tubería en el baño, la ducha o incluso en la cocina. ¿Cómo evitar ese olor?

Primero debes eliminarlo, aunque muchos siempre buscan ayuda a expertos. En caso no tengas tiempo y sea de urgencia, sigue estos consejos para realizarlo de forma práctica con ingredientes sencillos para decirle adiós a los malos olores. Buena suerte.

Bicarbonato de sodio y vinagre

Elementos químicos importantes cuando se trata de limpiar la casa en cualquier día. Recomendable adquirir uno de buena calidad para realizar el truco.

- Primero, debes echar sobre el sumidero (rejilla circular) una taza de bicarbonato de sodio más dos tazas de vinagre de limpieza.

- Habrá una reacción espumosa que debes tapar con el tapón o con una bolsa de plástico lo más pronto posible para evitar que se dañe el lugar.

- Luego, dejar que la mezcla repose de 10 a 15 minutos. Finalmente, vierte abundante agua caliente para limpiar los conductos.

Limón

Una fruta ácida que tiene ese detalle de también funcionar para la limpieza en casa. Presta atención a sus funciones.

- Exprimir unos limones en un recipiente y echar el zumo en la tubería que emana el mal olor.

- Esto ayudará a limpiar las tuberías y desaparecer ese fétido aroma.

- Sal gruesa

- Otro truco casero consiste en echar media taza de sal gruesa con una taza de zumo de limón sobre el sumidero.

- Esperar entre 15 y 20 minutos.

- Echar un litro de agua hirviendo por el desagüe para que arrastre con toda la suciedad acumulada.

Café

Aparte de ayudarnos a despertar de un mal sueño o consumido para jornadas largas, si contenido permite quitar el mal olor de las tuberías. ¿Cómo lograrlo? Sigue estos pasos:

- Dejar caer por el sumidero un poco de los restos del café molido que pasaste en la mañana.

- Vierte una taza de agua caliente.

- El café tiene un aroma tan potente que es capaz de eliminar la fetidez y otros olores desagradables.

Descubre cómo eliminar el mal olor de las tuberías. Foto: El español.

La cadena CNN consultó a un experto para que ese trozo de tela no se transforme en tu pesadilla. Manal Mohammed, profesora titular de microbiología médica en la Universidad de Westminster (Reino Unido), explicó dónde colgarle, por qué dejar que seque sola no alcanza, cómo y cada cuánto lavarlas y cómo hacer para que no se transforme en el foco infeccioso del hogar.

¿Puedo reutilizar una toalla después de un solo uso?

Reutilizar las toallas varias veces es mejor para el medio ambiente y probablemente no sea motivo de alarma. Pero en cuanto notes algún olor extraño, es definitivamente el momento de lavarla, ya que es un indicio de crecimiento de hongos y bacterias, dijo Mohammed.

¿Qué podemos hacer para mantener las toallas limpias?

Para empezar, no compartas las toallas siempre que sea posible. Las toallas que se comparten, como las de manos, deben sustituirse por una toalla limpia a diario. Si es posible, lave las toallas sin ningún otro artículo, o al menos no con artículos de alto riesgo como la ropa interior

El peligroso lugar de guardado

Dado que las toallas se guardan justo al lado de uno de los lugares más sucios de la casa, el inodoro, no debería ser una gran sorpresa que a veces lo que tiramos al inodoro acabe en nuestras toallas. Los coliformes, como la E. coli, pueden pasar a las toallas por este motivo.

Estas bacterias viven normalmente en nuestro tracto gastrointestinal y están asociadas a la materia fecal y pueden causar intoxicaciones alimentarias e infecciones del tracto urinario.

SEGUIR LEYENDO