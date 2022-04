Tacna: Atletas rechazan peluche como premio en evento deportivo realizado por Gobierno Regional

Un grupo de deportistas se mostró indignado durante la premiación de un evento organizado por el Gobierno Regional de Tacna en el cerro Intiorko. Los jóvenes, dieron lo mejor de sí para campeonar en este torneo de atletismo, pero se llevaron una sorpresa al recibir un peluche, un polo y un gorro como premios para los primeros lugares.

Raúl Fernández Maquera, quien ocupó el primer lugar de la carrera, indicó que es un deportista de alto rendimiento que invierte mucho dinero en su preparación, adquiriendo vitaminas, zapatillas, ropa especial y dedicándole tiempo, por lo que esperaba una retribución mayor por parte de la institución.

“El Gobierno regional va a decir que este premio costó 50 soles, va a sobrevalorar. Así no se juega con los deportistas. No han hecho nada por el deporte. Nosotros no pedimos dinero ni cosas materiales, solo pedimos respeto , porque nos dedicamos de lleno a esto”, dijo el atleta en declaraciones recogidas por la emisora local Radio Uno.

Por otro lado, Rogelio Mamani Ccama, presidente del grupo Imperio Running, manifestó que los llamaron para ser parte de este evento, faltando solo dos días y que hicieron un esfuerzo por participar, pero la entrega de un peluche como premio es tratarlos como si fueran niños e incluso una falta de respeto ante su profesionalismo.

“Nos ha convocado faltando dos días (...) para ciclismo y running, ¿y qué nos entrega? Una gorra y un polito. El Gobierno regional, como tiene tantos recursos, va a sobrevalorar todos los precios... así nos juega a los deportistas”, agregó otro de los corredores al medio en mención.

Ante esto, los atletas denunciaron que el Gobierno Regional de Tacna cuenta con recursos económicos para reconocer el esfuerzo de los deportistas . Sin embargo, en esta gestión no ha habido apoyo para las personas que se dedican a estas y otras disciplinas ligadas al deporte.

RESPUESTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

La gerenta de desarrollo social Rosa Requelme, respondió ante el reclamo de los jóvenes deportistas indicando que el premio se da de acuerdo a sus posibilidades como institución. Asimismo, señaló que todo esto se trataba de una actividad motivacional.

“Es una actividad que va más allá de un premio, se ha premiado de acuerdo a nuestras posibilidades”, refirió.

Acerca de las críticas sobre la falta de apoyo al deporte durante la gestión del gobernador Juan Tonconi, Requelme no quiso responder y solo explicó “que hemos venido de dos años de pandemia y recién nos estamos integrando todos. No puede haber todavía aglomeraciones”.

Ante esto, los deportistas comentaron que esperaban que se entregara al ganador indumentaria deportiva, zapatillas o una bicicleta, pero más que nada respeto por la actividad que desarrollan.

Pidieron que para los próximos eventos se organicen mejor y puedan retribuir de una mejor manera a los deportistas porque eso también forma parte de la motivación. El evento fue realizado al celebrar el Día Mundial de la Actividad Física.

