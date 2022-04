Pedro Castillo: Estos son los pedidos de los dirigentes tras Consejo de Ministros en Huancayo

Pedro Castillo y su Gabinete en el Consejo de ministros descentralizado

El presidente de la República, Pedro Castillo estuvo presente en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huancayo en la región Junín. Así como convocaron a los ministros, también a los diferentes dirigentes de las comunidades de la región.

“No le vamos a permitir señor presidente de la República que esté rodeado de gente como Los Dinámicos del Centro ni con Vladimir Cerrón que ha hecho tanto daño a la región Junín no queremos cerca del poder de la región Junín no queremos que perjudique nuestra nación, no queremos que perjudique nuestro Perú”, comentó uno de los dirigentes.

“Nuestros dirigentes de la comunidad Ashaninka número 100 ingresaron para realizar la plataforma de pedidos para el presidente de las necesidades de nuestras comunidades, sobre todo la mesa técnica que será instalada en Satipo, ya que en 200 años, las comunidades fueron desatendidas por los presidentes de turno que han pasado”, mencionó un miembro de la comunidad.

Esas fueron algunas de las declaraciones que se mostraron en la sesión de la mañana, pero a varios de ellos no los dejaron ingresar al Coliseo, por ello su protesta fue mayor. Entre otras cosas que piden son las siguientes:

1) Piden que el costo del costo de vida se reduza.

2) Piden soluciones ante los problemas de agricultura, ganadería y transportes.

3) Piden que no haya un conflicto social y que haya una marcha pacífica.

4) Piden que ya se vaya la corrupción, porque aseguran que la región está plagada de ella.

5) Piden que el presidente de un paso al costado y que convoque a nuevas elecciones.

6) Buscan consensos para que se de la paz social en Junín.

PEDRO CASTILLO AUSENTE EN PRIMERAS HORAS DE LA SESIÓN

Alrededor de las 9:30 de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros inicia la reunión en el coliseo Wanka y comunica demora en el vuelo de Pedro Castillo, pero el mandatario mantiene aún reuniones en Palacio de Gobierno. Ante ello, los dirigentes de las principales comunidades mostraron su molestia y reclamaron la presencia del mandatario al premier, quien respondió que sí llegará.

Llegó y dio un discurso donde mencionó que tiene como propósito llegar a un acuerdo con organizaciones de transportistas y agricultores, en el marco del diálogo con el Ejecutivo.

“Una vez más, expresar mis sinceras disculpas a estar tierra Wanka y al Perú si es que hubo una expresión mal entendida. Y vengo a decirlo hoy y lo haré siempre porque soy una persona que he nacido en un espacio donde más que ser más agredido por diferente estratos sociales, por gobierno anteriores; a nosotros como niños, como agricultores para salir adelante nos ha costado esfuerzo y hoy para salir adelante nos cuesta a los peruanos y peruanas de buena voluntad”, manifestó.

El jefe de Estado también pidió disculpas por los cinco muertos que han ocasionado las manifestaciones en Perú contra su gobierno.

“Quisiera no solo pedir disculpas, sino también expresar mis condolencias a las personas que han perdido la vida en estas reyertas. Y felicito a los dirigentes y a los manifestantes que salen a las calles y a las plazas como siempre lo han hecho conmigo; y siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, la vida y la educación, pero de la mejor manera, no tirando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma”, sostuvo.

Pedro Castillo pide perdón a Huancayo | VIDEO: Canal N





SEGUIR LEYENDO