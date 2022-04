Aníbal Torres presentará proyecto de ley que prohíba los monopolios y oligopolios

El premier Aníbal Torres aseguró que los conflictos sociales se pueden resolver mediante el diálogo y la concertación. Foto: Andina

Durante la sesión del Consejo el Ministros en Huancayo, Aníbal Torres adelantó que el Gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que prohíba los monopolios , oligopolios y las posiciones dominantes.

Mientras presentaba su discurso, el titular de la PCM manifestó que esta propuesta tiene como fin, evitar que centros de poder económico fijen precios altos de los productos, que afectan a los más vulnerables.

“Nosotros, dentro de esa economía social de mercado, presentaremos al Congreso un proyecto de ley para que en la Constitución se prohíba los monopolios, oligopolios y posiciones dominantes”, comentó el premier.

Cabe mencionar que ante la llegada del presidente a la ciudad de Huancayo, los manifestantes no dudaron en gritarle y abuchearlo, al mismo tiempo que gritaban que querían un cambio de Constitución, tal como lo prometió durante la campaña electoral.

Por otro lado, diversos dirigentes han denunciado que no se les permite el ingreso al coliseo Wanka, donde se realizaba la sesión del consejo.

“Como ciudadanos nosotros estamos viniendo pacíficamente para poder ingresar, ahí están las comunidades campesinas con sus representantes y no les están dejando ingresar. Lo que queremos es que se ingresen los verdaderos representantes del pueblo para que puedan dialogar con el presidente. Todos son representantes y acreditados por sus comunidades. Son cerca de 20 personas”, detalló a Latina el teniente gobernador de Auquimarca.

Por su parte, el representante del Frente de defensa de Desarrollo de la provincia de Junín indicó que habrían sorteado quienes ingresaban hoy a la reunión con los ministros y el presidente Castillo.

Dirigentes gritan y reclaman a Pedro Castillo apenas llega a Huancayo | VIDEO: Canal N

“Se le ha presentado el documento anticipadamente y no nos dejan ingresar. Indican que han sorteado. Hemos venido desde ayer, hemos pasado toda una noche acá. Desconocemos cómo lo han manejado, pero hemos presentado a tiempo los dirigentes que han estado aquí, pero sin embargo no nos han considerado. Quiero hacer conocer que mi pueblo está aquí, ya está organizado, definitivamente ellos van a venir y van a tomar acciones fuertes porque aquí se está manejando a favor del Gobierno y no del pueblo”, aseveró.

A su turno, Deniss Zanabria, representante de las comunidades campesinas de la provincia de Huancayo, también denunció que no ha sido invitado formalmente a la reunión de este jueves.

“Nosotros queremos expresar nuestro más profundo rechazo a nuestro Gobierno toda vez que dado a la coyuntura, la crisis social, política y económica que vive el país, en aras de contribuir como comunidades campesina que es la columna vertebral de nuestro país, a horas de iniciarse esta reunión con el presidente Castillo no hemos sido convocados de manera formal a pesar de que nosotros nos hemos reunido a nivel de las comunidades campesina de la provincia de Huancayo y hemos sido elegidos para poder participar de las mesas de trabajo, de las mesas técnicas sin embargo a horas de llevarse la mesa técnica no hemos sido formalmente notificados para ser parte de esta reunión”, puntualizó.

LO QUE DEBES SABER

El presidente de la República, Pedro Castillo, participó hoy en el IV Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo, que tiene como propósito trabajar la Agenda de Desarrollo Territorial de la región Junín.

La sesión se realizó en el Coliseo Wanka “Angélica Quintana” como parte de los acuerdos alcanzados con organizaciones de transportistas y agricultores, en el marco del diálogo con el Ejecutivo.

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres y ministros de Estado, así como el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, congresistas representantes de esta región y alcaldes provinciales participan en la reunión.

SEGUIR LEYENDO