Beca 18: jóvenes podrán postular hasta el 6 de mayo para acceder a más de 3,000 becas. (Foto: Captura)

Postulación para Beca 18. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció su segunda convocatoria para este año. Las más de 3000 becas cubren la educación superior y manutención de todos los que logren obtenerla.

Si deseas postular a esta beca expedida por el Gobierno del Perú, te contamos que la preselección de los estudiantes ya se ha dado. Recuerda que la preselección es la fase en donde los interesados tienen que inscribirse y estos serán aceptados siempre que cumplan con los requisitos que la entidad pide. Según Lisbeth Bohorquez Yopan, especialista en Gestión de Becas del Pronabec, en entrevista con Andina Al Día, mencionó que la preselección tuvo alrededor de 15 mil a 20 mil jóvenes en busca de una beca. La cantidad de becas que da el programa es de 5 mil en total y se dividen en dos grupos (tiempos).

En el caso del primer grupo, es preciso indica que la primera lista de becarios ya salió en el mes de marzo en donde 1,976 alumnos jóvenes de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad lograron obtener esta ayuda económica de estudios.

Sin embargo, ahora quedan 3,024 becas integrales y todos aquellos que estuvieron preseleccionados pueden postular, inclusive aquellos que no lograron ingresar dentro del primer grupo de becarios. La preselección se dio en el mes de diciembre del 2021.

¿CÓMO POSTULAR SI SOY PRESELECCIONADO?

Tal como lo mencionamos líneas arriba, los preseleccionados que no postularon en el primer momento, no fueron seleccionados o no fueron aptos para la beca podrán volver a postular en el segundo momento del concurso, siempre que cumplan con lo indicado en las bases. Para ello, tendrán que ingresar nuevamente al Módulo de Postulación para la Selección (Sibec) desde la página de Pronabec e ingresar los requisitos solicitados.

Los requisitos son los siguientes:

1. Haber ingresado a una Institución de Educación Superior (IES), sede y programa de estudios elegible para iniciar estudios en el año académico 2022 (contar con la constancia de ingreso).

2. Haber culminado la secundaria en la Educación Básica Regular (EBR) o Alternativa (EBA) o Especial (EBE).

3. Los postulantes de la modalidad Beca 18 Ordinaria deben acreditar condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh del Midis.

4. Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación.

Para conocer las bases de la Beca 18 puedes hacer CLIC AQUÍ.

El paso a paso para ingresar a postular a una de las 5000 becas que ofrece Pronabec. (FOTO: ANDINA/Difusión)

¿CUÁNDO SE CONOCERÁ A LOS SELECCIONADOS?

La lista de seleccionados se publicará el 23 de mayo. Luego de culminar su postulación, los jóvenes deben estar al pendiente de sus casillas del Sibec por cualquier notificación que pudiera llegar. Cabe recordar en esta etapa solo pueden participar los preseleccionados del concurso 2022, ya que no se trata de una nueva convocatoria.

TIPOS DE BECAS 18 Y MODALIDADES

- Beca 18 Ordinaria: dirigida a talentos en situación de pobreza o pobreza extrema, según el Sisfoh.

- Beca Albergue: para adolescentes en situación de abandono y/o tutelados por el Estado.

- Beca FF. AA.: dirigidas para licenciados del Servicio Militar Voluntario.

- Beca CNA y PA: talentos que pertenecen a una Comunidad Nativa Amazónica o a una Población Afroperuana.

- Beca Huallaga: para jóvenes residentes en el Huallaga.

- Beca EIB: dirigida a jóvenes que dominen una de las lenguas originarias elegibles en la presente convocatoria y quieran estudiar Educación Intercultural Bilingüe.

- Beca Repared: para víctimas de la violencia ocurrida en el país durante los años 1980-2000.

- Beca Vraem: dirigida a talentos del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

