Trucos caseros para eliminar las moscas en la casa

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

Es posible que te haya tocado vivir un momento desagradable con las moscas mientras almorzabas o te encontrabas cocinando tu comida favorita. Estos pequeños insectos voladores, rápidos y desagradables, suelen ser más perjudiciales de lo que parecen ya que pueden llegar a afectar nuestra salud al transportar enfermedades. Además de su presencia, el sonido que emiten, perceptible para nuestros oídos, llega a ser molesto e intentamos hacer cualquier cosa para que se vayan.

Para no tener que depender del popular matamoscas que siempre nos salvan de apuros, podemos recurrir a unos trucos caseros fáciles de realizar en la casa para poner fin a su presencia. Es importante recordar que esta especie aparece cuando un elemento los atrae de acuerdo al olor, es así como se ubican en frutas, ollas, sartenes y en los tachos de basura donde colocamos los desechos.

Existen varias opciones que tenemos a la mano para erradicarlas, desde métodos naturales, con químicos y hasta dispositivos eléctricos. Revisa atentamente cada uno de estos y selecciona cuál es la que se acomoda mejor a tus necesidades en el hogar.

¿Sabías qué...? De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud las enfermedades transmitidas por las moscas domésticas incluyen tifoidea, paratifoidea, cólera, disentería bacilar, diarrea infantil, disentería amibiana, giardiasis, oxiuriasis, ascariasis, tricuriasis y teniasis.

TRUCOS CASEROS PARA ELIMINAR MOSCAS

1. Bolsas llenas de agua. Este es uno de los trucos que se mantienen vivos con el paso de los años. Ojo, su efectividad recae en que el envase a usar debe ser transparente. El lugar donde se deben colocar es en el techo, marcos de las puertas, columnas u otra superficie. Ayúdate de unas cuerdas o elásticos. Ojo, no hay evidencias científicas de su eficacia, pero se cree que la luz que se refleja en el agua crea un efecto visual que ataca directamente a los ojos de las moscas. Algunas creencias sostienen que hay un mejor efecto si colocamos unas monedas en el interior.

2. Hagamos unas trampas. Esta versión es para usarse en espacios abiertos ya que el olor que emanará no es agradable. Para hacerlo tenemos que hacer pequeños agujeros en una botella de plástico justo en la parte superior donde se encuentra el pico. El líquido que vamos a agregar está compuesto por una mezcla de agua, vinagre y azúcar. Trata de que el líquido no llegue a los huecos para que no se desborde.

3. Armemos un atrapamoscas de papel. Utilicemos las bolsas que nos entregan con el pan, las que son de un color marrón claro. Estas las vamos a cortar en tiras. Podemos dejarlas sueltas o unirlas con un hilo. El siguiente paso es hacer una mezcla con medio vaso de agua, otro de azúcar y sumar 3 cucharadas de miel. Cuando esté pegajoso, vamos a usarla para pintar los cortes que hicimos, los colgamos y es cuestión de tiempo para ver cómo se pegan.

4. Para esta opción vamos a necesitar un par de limones. Los vamos a cortar por la mitad y en cada tajada colocaremos unos clavos de olor. Esto lo pondremos sobre unos pequeños platos para ubicarlos en aquellas zonas donde aparecen las moscas molestas en la casa.

5. Hagamos un repelente casero. Vamos a necesitar una botella de vinagre blanco, un envase con pico de spray y agua. Vamos a añadir una taza de cada elemento y los mezclaremos muy bien. Esto lo rosearemos en puertas y superficies donde las zonas no sean muy claras ya que pueden teñirse o cobrar un tono amarillento, aunque no sucede en todos los casos.

6. Ayúdate de la decoración. En la actualidad, las plantas se han convertido en los elementos de moda para decorar los espacios de las viviendas. Algunas de estas nos ayudan a espantar a las moscas, como es el caso del laurel, menta, lavanda, romero, albahaca, ajenjo.

