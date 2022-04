Diego Rebagliati y su molestia por cómo actuó Sporting Cristal antes del partido: “A veces hay que dar la cara”

En 2019, Innova Sports compró Sporting Cristal.

Finalmente y tras varias idas y vueltas, Sporting Cristal terminó jugando y perdiendo 2-0 ante Flamengo en el estadio Nacional. Eso sí, no contó con el apoyo de sus hinchas, que ya habían adquirido más del 80% de las entradas puestas a disposición. Diego Rebagliati, periodista deportivo, se mostró furioso por cómo actuó la directiva de Sporting Cristal antes del cotejo por Copa Libertadores, que nunca le comunicó a los hinchas lo que sucedía hasta poco antes del compromiso.

“No sé si lo hacen a propósito o no, o si es una política y yo no la he conocido a detalle. Durante todo el día hubieron rumores sobre si el partido se jugaba o no se jugaba, si se jugaba con público o sin público. Tengo entendido que se habíam vendido 70, 80% de las entradas. No hubo una persona de que Cristal que saliera a hablar, ni si queira a decir, ‘saben qué, no sabemos lo que pasa’. Necesitamos hablar con alguien del gobierno”, inició el panelista en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

“Estoy seguro que las gestiones las hicieron, deben de haber trabajado 24/7. No tengo ninguna duda de su profesionalismo, de su dedicación al club. Pero si quieren que la gente los siga respaldando, como lo hicieron hoy los hinchas, alguien de la dirección tiene que salir a hablar. A veces hay que dar la cara, porque la gente necesita alguien visitble que le explique qué está pasando. Eso es liderazgo”, continuó.

Al final, recomendó cómo deben trabajar en un club de fútbol a diferencia de una empresa. “Ser gerente de un club, no es ser gerente de una empresa que cotiza en bolsa, hablarle a los accionistas yuna vez al año dar explicaciones. El fúbol implica gente, público, hinchas, y eso requiere de un liderazgo distinto. En Cristal nadie sale a a dar la cara, alguien tiene que salir a hablar, para lo bueno y para lo malo ”, finalizó.

Durante horas de hoyras y por la coyuntura que vivió el país con el toque de queda, los hinchas de Sporting Cristal no sabían si el partido ante Flamengo por Copa Libertadores se iba a terminar jugando.

Flamengo solo necesitó dos goles, uno en el primer tiempo y otro en el segundo, para mostrar su superioridad sobre Sporting Cristal en ele estadio Nacional. El ‘mengao’ debutó con triunfo en la Copa Libertadores 2022 luego de un día lleno de incertidumbre en Lima por los acostecimientos surgidos tras el toque de queda dictado por Pedro Castillo.

Bruno Henrique fue el encargado de abrir el marcador luego de aparecer en el área con un disparo cruzado para vencer a Alejandro Duartes. Los ‘celestes’ encontraron algunas chances, pero no pudieron poner el gol del empate. A los 86 apareció Matheuzinho para poner el gol definitivo apareciendo por derecha y termiando con un remate razante y cruzado.