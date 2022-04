Alianza Lima: gerente de marketing ‘blanquiazul’ no descartó jugar en Matute en la Copa Libertadores 2022

Alianza Lima hará su debut con River Plate en el Nacional, pero no descarta la posibilidad de jugar en Matute.

Alianza Lima hará su debut esta noche ante River Plate en la Copa Libertadores 2022. Los ‘blanquiazules’ no tuvieron el permiso para recibir a los ‘Millonarios’ en el Alejandro Villanueva y el partido se llevará a cabo en el estadio Nacional. No obstante, gerente de marketing del club no descarta la posibilidad de jugar en Matute en los otros dos compromisos.

“No podemos confirmar nada al respeto. Queremos jugar en Matute los dos partidos restantes, pero aún no tenemos la autorización por el tema de las luces, por lo que tenemos la opción de jugar en el Estadio Nacional ”, respondió Diego Montoya ante la consulta sobre utilizar el Alejandro Villanueva en este certamen internacional.

Por otro lado, habló de las entradas vendidas para el Alianza Lima vs. River Plate. “Aún hay cerca de 4 mil a 5 mil entradas para el partido de hoy. Por lo pronto, hemos pasado la barrera de las 30 mil entradas vendidas y ya se han vendido aproximadamente 9 mil abonos para la Copa. Con ello el ingreso conseguido es superior al adquirido en el 2019″.

“Quedan algunas entradas para Norte, Oriente y Occidente. ¿Tribuna sur? Ya está todo copado. Realmente esperamos el aliento de los hinchas de Alianza porque es un partido importante donde representamos al Perú. Esperamos llenar el estadio, que sea una fiesta muy linda y podamos celebrar más tarde”, complementó en una conversación con Ovación.

Por último se refirió al tema de la seguridad para el debut copero. “Todo está coordinado con la Policía Nacional, tenemos todas las garantías, las puertas estarán abiertas desde temprano para que los hinchas no tengan ningún inconveniente”.

Foto: Twitter.

SEGUIR LEYENDO