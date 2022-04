Rosendo Serna confirma que el 6 de abril sí hay clases presenciales

Rosendo Serna, ministro de Educación, expresó que el día de mañana 6 de abril, los estudiantes retornarán a las clases presenciales en los colegios de Lima y Callao. Esta medida se acordó luego que los centros educativos privados y estatales tuvieron que suspender su atención debido al paro de transportistas y al toque de queda.

“Mañana sí hay clases. Lo que quiero precisar los niños y los jóvenes han perdido horas de clase y al haber perdido dos días de clases el retorno también será presencial y a recuperación del día también será presencial. ¿Qué quiere decir? Si se han perdido dos días, tenemos que buscar el espacio para recuperar los dos días porque en el año hay que cumplir 36 semanas“, manifestó para TV Perú, el funcionario desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Al preguntarle sobre si se ampliaría el toque de queda en Lima y Callao, el titular del Minedu, aseguró que “El decreto es hasta las 23:59 horas. Estamos viendo que la situación es tranquila, por ejemplo en el caso de Huánuco, ayer en la noche, ya se levantó la huelga y hoy está tranquilo, allí no habido paralización”.

“Es necesario reconocer que esta decisión que hemos tomado, que es un poquito fuerte, es para garantizar la vida antes de cualquier contratiempo que podamos tener, está garantizar el derecho a la vida. Uno toma determinaciones de acuerdo a las informaciones que se tienen . La situación es que mañana tienen que retornarse a las clases, y en lo que respecta a mí garantizando la presencialidad”, agregó.

Como se recuerda, la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias anunció que las clases escolares presenciales quedaron suspendidas en colegios estatales y privados, el lunes 4 y martes 5 de abril. La misma medida se adoptó en la región Callao.

Por medio de un comunicado, la entidad indicó que la medida se adopta para “salvaguardar la seguridad y salud integral” de los estudiantes y profesores. Remarcó que las clases pueden darse de manera virtual.

SE TOMÓ LA MEJOR DECISIÓN, EXPRESA SERNA SOBRE TOQUE DE QUEDA

El ministro de Educación, Rosendo Serna, no dudó en justificar la medida tomada por el Gobierno de Pedro Castillo tras decretar el toque de queda en Lima y Callao. El titular del Minedu, aseguró que el equipo especializado de inteligencia informó que se iban a cometer desmanes y actos violentos en la capital y primer puerto.

“La razón es que se ha tenido los informes de inteligencia respecto a todo un plan para generar desmanes y que esto contrastaba con información que tenían de propios dirigentes, pegados al movimiento popular, en el sentido que esto se estaba organizando y pues se señala a un sector de, vamos a decir, de personajes que quieren generar la inestabilidad, y por eso en una reunión de urgencia es que nos hemos convocado los ministros y se ha tomado esta decisión de inmovilidad”, indicó en Exitosa.

| Foto: Agencia Andina

Al preguntarle si podría dar información sobre quiénes estarían detrás de la organización de estos saqueos que han alarmado a la población en general, agregó que dicha información no la puede revelar.

“Yo no podría identificarlos, pero se presume a esos personajes vinculados a generar el caos y no teniendo una determina orientación política y partidario, y solo tienen ciertos intereses. No me voy a aventurar en señalar con nombre propio, pero la población sabe cómo se ha venido manejando los temas desde el 28 de julio de 2021. Quienes han estado interesados permanentemente en obstaculizar y generar la situación de inestabilidad”, dijo.

“El tema de promover situaciones que permitan la ingobernabilidad. El tema es que hay que entender que en un proceso electoral hay ganadores y perdedores y dentro de ese marco hay una necesidad que se colabore con el gobierno que ingresa. El profesor Pedro Castillo ha mostrado una situación diferente ante los medios […] Había que tomar una decisión que permita garantizar, y protegiendo la vida de ciudadanos” , acotó.

