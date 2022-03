Mario Irivarren revela que pronto se reunirá con Vania Bludau por trabajo: “Hay que ser profesionales”

Mario Irivarren y Vania Bludau se volverán a ver las caras en unos días. (Foto: Instagram)

Mario Irivarren sigue sin querer hablar sobre los motivos de su ruptura mediática con Vania Bludau, quien anunció que ya no estaban juntos de manera imprevista a través de sus redes sociales. Aunque la exchica reality ya borró todas las fotos del modelo de su perfil, su trabajo como influencer la mantiene atada al exintegrante de Esto es Guerra.

En entrevista con América Espectáculos, Irivarren dejó en claro que no hablará sobre su rompimiento, ya que Vania ha dicho todo lo que se debía decir ante el público. “No hay nada que agregar. Los detalles y pormenores son de índole personal, privado. Cuando dos personas públicas terminan, solo queda anunciarlo”, expresó.

Asimismo, la recordada ‘Calavera coqueta’ de Combate aseguró que se ha caracterizado por guardar silencio en situaciones como esta y que solo asistió a En Boca de Todos, el mismo día que Vania anunció la ruptura, porque era una entrevista ya pactada con la producción y debía cumplir con lo acordado.

“Yo soy bastante reservado. Es más, no hubiera venido si no fuera porque tenía una nota grabada y un compromiso pendiente” , señaló el modelo, quien añadió también que la prensa no deja de perseguirlo para obtener sus declaraciones. “Es incómodo, qué fastidio. Pero es parte de lo que está normalizado aquí, pero a mí no debería ser así”.

Finalmente, Mario confesó que pronto se reunirá con Vania Bludau, puesto que tienen programado la animación de un evento como parte de sus trabajos como imagen de marcas. Al respecto, indicó no tener problemas en verse las caras con su ex, pues habrían terminado la relación en buenos términos.

“Tenemos un evento de una marca, pero no lo sé, asistiré, no le veo el problema. ¿Por qué no? Hay que separarlo, hay que ser profesionales y cumplir con los compromisos pactados. Hay que cumplir siempre” , precisó.

Mario Irivarren revela que pronto se reunirá con Vania Bludau por su trabajo como influencer. (Foto: América TV / América Espectáculos)

SEPARACIÓN SERÍA DEFINITIVA

La morocha modelo informó a través de sus redes sociales que su relación sentimental con Mario Irivarren llegó a su fin. Ella indicí que , a pesar de tener tanto amor hacia él, decidió tomar la dura decisión de separarse definitivamente. Como se recuerda, la pareja inició su historia de amor en 2020.

El comunicado fue emitido justamente después que fuera interceptada por las cámaras de Amor y Fuego, donde fue consultada sobre su relación con el modelo, después que notaran que ambos ya no se siguen en Instagram y tras haber eliminado sus fotos con él.

“Hoy fui interceptada por un programa de TV. Y sé que fue por mi culpa. porque si los sentimientos no se hubiesen apoderado de mi, nadie estaría buscándome para hacerme preguntas”, indicó la modelo en un principio.

“Actué mal al tratar de fingir frente a la cámara y creo que no me salió bien. Lo siento. Hacer estos anuncios públicos de un tema tan personal es tedioso y triste pero es lo correcto ‘se supone’”, acotó la joven para luego hacer la confirmación sobre su ruptura.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón se respete mi decisión”, finalizó Bludau, no sin antes agradecer a quienes leyeron el comunicado.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

Ese mismo día, Mario confirmó la separación en el set de En Boca de Todos. “Eso está más que claro, lo único que hay que anunciar es que ya terminó. Los detalles y por menores son estrictamente privados, no tienen que ser públicos”, dijo el exintegrante de Esto es Guerra.

“Los detalles y por menores son de índole privada, lo que tienen que saber ya lo saben y lo que tienen que saber, ya se dijo”, añadió ante la insistencias de las conductoras.

