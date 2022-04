Exzaguero de Deportivo Municipal se hace un camino en la Liga de Italia

La comuna italiana de Biancavilla de la ciudad metropolitana de Catania, en Sicilia, es testigo del esfuerzo que hace el peruano Gianluca Di Laura para hacer un camino lejos de su país.

El defensa exDeportivo Municipal, con quien consiguió el ascenso a la Primera División por el año 2014, ahora, defiende la camiseta de ASD Calcio Biancavilla de la Serie D y como defensa trata de mejorar cada día para los intereses de su equipo.

Di Laura, con 31 años, ha vestido en el Perú, los colores de Deportivo Llacuabamba, Atlético Minero y Deportivo Municipal, donde consiguió el título de la Segunda División.

Infobae se comunicó con Gianluca Di Laura, jugador de ASD Calcio Biancavilla, para que de detalles sobre su experiencia en el fútbol italiano.

“Me contactaron el año pasado, un empresario, por referencias también de un jugador que ahora es mi compañero de equipo, pero en ese entonces, yo lo enfrenté en República Dominicana al italiano y así es como llegó para acá”, comentó Di Laura a Infobae en exclusiva.

Luego, dio detalles sobre los trabajos tácticos que realiza en su equipo ASD Calcio Biancavilla. “Estoy aprendiendo, de hecho, sé trabaja mucho la parte táctica ,. fuera de la pelota parada. Estoy trabajando con un segundo entrenador, puesto que hace una semana cambiaron de entrenador que teníamos y cada uno tiene propuestas nuevas, de pelota detenida. La manera de juego, yo como defensa con el anterior entrenador, quería que le tape la línea de afuera y que lleve al atacante para adentro. El presing era muy alto. En cambio, con el nuevo técnico quiere hacerse fuerte en el área, los laterales contra los extremos se juegan mano a mano siempre y el central va hacia el arco”, contó Gianluca Di Laura.

Obviamente, el objetivo es ascender de categoría como la C porque el presupuesto es otro, la competencia es diferente y es dar un pequeño salto de calidad. Hay un canal de televisión que pasa la Serie C, es un mundo distinto. De hecho, en la Serie D hay jugadores que han pasado por la Serie A, B y C. Hay mucha rotación de equipos, porque equipos suben y bajan”, agregó.

A su vez, le consultamos si había visto en la televisión información sobre el desempeño de Gianluca Lapadula con la camiseta de Perú. “No he visto nada, obviamente, sí saben quien es Lapadula porque es un jugador conocido acá. Llegó al AC Milán y todo el mundo sabe la importancia de ese equipo y tuvo un paso por la selección de Italia. Más se habló de lo que significa para ellos no ir al Mundial”, acotó.

No obstante, le consultamos sobre la infraestructura que hay en la Serie D. “Hay mucho gras sintético, por el clima ayuda. El invierno es bastante fuerte y mantener los campos en buen estado es difícil. He jugado en gras natural y canchas en buen estado. De hecho, donde yo juego es pintoresco porque se ve el volcán Etna, que ya se le está yendo la nieve porque está empezando a cambiar el clima”, manifestó.

Finalmente, se le consultó a Gianluca Di Laura sobre cómo es el juego en su división en Italia, “En cuestión de juego, la Serie D es bien peleado, se presiona bastante, es muy físico el fútbol, pero sobre todo muy táctico. Acá se preocupan mucho por la táctica, ya que en dos días vemos análisis de video y vemos los ataques de rival y como podemos hacerle daño. Así se prepara la semana de juego. Mi contrato con ASD Calcio Biancavilla es hasta quincena de mayo y como experiencia, por la edad que tengo, no solo lo veo de la parte de fútbol, sino como parte de vida, aprendiendo el idioma y haciendo red de contactos. Todos los empleos en el mundo se debe a contactos y acá estoy ganando eso”, sentenció el exzaguero de Deportivo Municipal.

SEGUIR LEYENDO