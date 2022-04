¿Qué es Bibble de Barbie y por qué es un meme de Internet?

¿Quién es Bibble Barbie? ¿Qué es? ¿De dónde salió?

En los últimos años y con el boom de las redes sociales, muchos usuarios han cambiado sus maneras de comunicarse, simplificando sus expresiones por medio de los famosos memes, estas imágenes graciosas con mensajes que casi siempre están asociados a un personaje conocido. Recientemente el nombre de Bibble ha vuelto a cobrar popularidad, pero, ¿por qué?

Si eres un usuario activo de las plataformas es posible que te hayas encontrado con su tierno rostro y peludo cuerpo. Este pequeño ser forma parte del mundo de Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Para que comprendas porqué se convirtió en uno de los memes más famosos y graciosos debes conocer su origen.

¿QUÉ ES BIBBLE DE BARBIE?

Aunque no hay muchos detalles de su nacimiento, se sabe que su aparición en el cine se debe a la saga de películas de Barbie Fairytopia. En esta historia, Bibble es el fiel y torpe compañero de Elina, el personaje principal de esta narración. Su primera aparición fue en la primera producción estrenada en el año 2005. Aunque la animación no era tan detallada, se logra apreciar que tiene un cuerpo regordete, con colores que se asemejan a los de Sullivan de Monster Inc y posee unas alas pequeñas que usa para trasladarse.

En la primera película se convierte en un personaje importante al ayudar a Elina a vencer a una hada malvada que lleva el nombre de Laverna. La aceptación que tuvo este personaje generó que vuelva a aparecer en las dos siguientes entregas: Mermadia y La magia del arcoíris.

¿POR QUÉ BIBBLE ES UN MEME?

Una de las características que posee es que no puede comunicarse en el idioma que manejan los humanos y series mágicos del universo de Barbie. Posee un lenguaje particular en el que se expresa por medio de palabras sin sentido y que básicamente son interpretaciones de sonidos.

Su forma de ser y cómo se comunica habrían sido las principales razones por las que fue considerado para convertirse en un meme de Internet. Es así como podemos ver imágenes de él en situaciones curiosas acompañado de frases como “no pedí nacer”, “ya quisieras”, “wacala”, “estoy muerto, no estoy para nadie”, entre otros.

FRASES DE BIBBLE

De acuerdo al portal Actitud, estas son las frases que siempre repite cuando intenta comunicarse con las hadas:

Yippe-doo! (Hurra)

Elina-pu (Elina)

Nighty-nighty, Dizzle-poo (Buenas noches, Dizzle)

Aba-dabba-doo (cuando quiere explicar algo)

Nu-Uh! (No)

VER TODAS LAS PELÍCULAS DE BARBIE

En las siguientes líneas encontrarás los títulos de las películas de Barbie que se han estrenado en los últimos años.

Barbie en el Cascanueces (2001)

Barbie como Rapunzel (2002)

Barbie en el Lago de los Cisnes (2003)

Barbie en la Princesa y la Plebeya (2004)

Barbie Fairytopia (2005)

Barbie y la Magia de Pegaso (2005)

El Diario de Barbie (2006)

Barbie Fairytopia: Mermaidia (2006)

Barbie en las 12 Princesas Bailarinas (2006)

Barbie Fairytopia: La magia del Arco Iris (2007)

Barbie como la Princesa de la Isla (2007)

Barbie Mariposa (2008)

Barbie en el castillo de Diamantes (2008)

Barbie en un Cuento de Navidad (2008)

Barbie Pulgarcita (2009)

Barbie y las Tres Mosqueteras (2009)

Canta con Barbie (2009)

Barbie Fairytopia: Mermaidia - Película 2006

Barbie en una Aventura de Sirenas (2010)

Barbie: Moda Mágica en París (2010)

Barbie: El Secreto de la Hadas (2011)

Barbie: Escuela de Princesas (2011)

Barbie: Una Navidad Perfecta (2011)

Barbie en una Aventura de Sirenas 2 (2012)

Barbie: La Princesa y la Estrella del Pop (2012)

Barbie y las Zapatilla Mágicas (2013)

Barbie Mariposa y la Princesa de la Hadas (2013)

Barbie y sus hermanas en una historia de ponis (2013)

Barbie: La Princesa de las Perlas (2014)

Barbie y La Puerta Secreta (2014)

Barbie Súper Princesa (2015)

Barbie Campamento Pop (2015)

La muñeca Barbie de los 80.

Barbie y sus hermanas en una aventura de perritos (2015)

Barbie Escuadrón Secreto (2016)

Barbie en una Aventura Espacial (2016)

Barbie y Sus Hermanas en la Búsqueda de Perritos (2016)

Barbie Dreamtopia (2016)

Barbie en un Mundo de Videojuegos (2017)

Barbie y los delfines mágicos (2017)

Barbie Aventura de Princesa (2020)

Barbie y Chelsea: El cumpleaños perdido (2021)

Barbie: Gran Ciudad, Grandes Sueños (2021)

